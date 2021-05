Capita spesso di vedere l’apostrofo sostituire l’accento quando si legge un testo scritto sul computer. Nella maggior parte dei casi, chi lo scrive conosce bene la differenza tra un accento e un apostrofo. Ma non sa come scrivere la e maiuscola accentata sulla tastiera. E a meno ché non si stia scrivendo una e-mail importante o un testo destinato ad un sito, lascia correre e nei casi citati si limita solamente a copiarla da qualche parte e ad incollarla. Un mezzo scomodo, a dirla tutta, specialmente quando per fare la lettera e maiuscola accentata serve questa semplice combinazione di tasti. Dopo la breve guida su come fare la chioccola sulla tastiera del PC o del Mac, vediamo come fare la lettera e maiuscola accentata.

Per fare la lettera e maiuscola accentata serve questa semplice combinazione di tasti

Prima di proseguire, è bene ricordare che esistono due tipi di accenti. Quello acuto e quello grave. Nel caso della E verbo (È) si utilizza quello grave. Ma se si ha intenzione di scrivere parole come perché o finché bisogna ricorrere a quello acuto (É). Fatta questa importante differenza, vedremo come scrivere entrambe. Serviranno il tastierino numerico, che si trova a destra della tastiera, e il tasto Alt, che si trova subito a sinistra della barra spaziatrice.

I codici da digitare sul tastierino sono, rispettivamente, 0200 e 0201. Bisogna farlo tenendo premuto il tasto Alt, senza rilasciarlo fin quando non si è finito di digitare il numero. Lo si può fare anche lentamente se non si ha dimestichezza con la tastiera, funzionerà lo stesso purché si rispetti quanto appena detto.

Come fare le altre vocali maiuscole e accentate

Il procedimento è lo stesso, cambiano solo i numeri da digitare. E il fatto che, in tutta probabilità, capiterà raramente di utilizzarle, almeno rispetto alla e maiuscola.

À = Alt + 0192

Ì = Alt + 0204

Ò = Alt + 0210

Ù = Alt + 0217

Ú = Alt + 0218