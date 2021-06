Un recente studio scientifico ha messo a confronto alcune tipologie di diete per verificare le variazioni di alcuni parametri in soggetti con colesterolo alto. I dati emersi sono piuttosto interessanti e sicuramente pongono le basi per delle ricerche più approfondite e dettagliate. Ecco qual è la migliore dieta per abbassare velocemente il colesterolo cattivo secondo la scienza.

Quale stile alimentare aiuta a ridurre il colesterolo?

Sono moltissime le persone che soffrono di ipercolesterolemia, una condizione clinica che causa diversi danni all’organismo ed aumenta il rischio di malattie coronapatiche. Se è vero che le cause del colesterolo alto sono talvolta ascrivibili all’ereditarietà, è anche vero che un contributo notevole giunge dallo stile alimentare. È per questo che il team della Physicians Committee for Responsible Medicine di Washington ha deciso di indagare gli effetti della dieta sui livelli di colesterolo.

Nel loro studio i ricercatori hanno messo a confronto la dieta mediterranea e quella vegana per capire quale delle due portasse ad esiti migliori. I precedenti studi che erano stati condotti avevano dimostrato l’efficacia di entrambe nel ridurre i livelli di colesterolo. Tuttavia, nessuna attività di ricerca si era posta l’obiettivo di verificare l’efficacia relativa.

Ecco qual è la migliore dieta per abbassare velocemente il colesterolo cattivo secondo la scienza

Gli scienziati sono partiti dal presupposto che tanto la dieta mediterranea quanto quella vegana contribuiscono a ridurre peso corporeo e fattori di rischio cardiometabolico. Tuttavia, il loro interesse si muoveva ad indagare l’efficacia relativa all’abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue dell’una e dell’altra. Per fare ciò i ricercatori hanno misurato alcuni parametri specifici per monitorarne le variazioni. Ad un gruppo di 62 persone si è assegnato in maniera randomizzata lo schema della dieta mediterranea o di quella vegana. I partecipanti hanno seguito la dieta per 16 settimane per poi tornare alla loro dieta per 4 settimane e riprendere per altre 16 quella opposta.

Gli esiti delle misurazioni hanno evidenziato che sicuramente entrambe le diete portano a risultati ottimali. Tuttavia, la dieta vegana rispetto a quella mediterranea ha registrato esiti migliori su: diminuzione del grasso viscerale; diminuzione dei livelli di colesterolo generale e LDL. Inoltre, i livelli di pressione del sangue risultano più bassi in entrambe le diete con risultati migliori per quelle mediterranea.

