Un materiale versatilissimo che è molto facile da trovare in casa ed estremamente economico è il sughero. Tutte le cucine sono piene di vecchie bottiglie e tappi abbandonati nei cassetti, conservati da qualche parte ad accumulare polvere. Ebbene, è una vera e propria risorsa che gli appassionati di bricolage e riciclo possono utilizzare per personalizzare e rendere unica la cucina. Bastano davvero pochi tappi di sughero e un po’ di inventiva.

Per i Lettori che non dovessero saperlo, il sughero è un tessuto vegetale. Nasce dal fusto e dalle radici di alcune piante particolari, nelle quali sostituisce l’epidermide. Si raccoglie a intervalli di circa dieci anni per pianta tra maggio e agosto, quando si distacca naturalmente e senza causare danni alla pianta. Il classico albero che produce sughero è una variante della quercia.

Un materiale versatile

Il sughero è un materiale molto versatile. Grazie alle sue proprietà isolanti e fonoassorbenti, viene usato per l’appunto nella produzione dei tappi per bottiglie di vino ma anche nell’industria della produzione audio. In casa, in maniera più artigianale, può avere diversi usi. La Redazione ne ha raccolti alcuni per lanciare delle idee di home decor ai Lettori.

I tappi di sughero sono un materiale utilissimo da poter riciclare in casa con mille utilizzi. Possono essere tagliati per lungo a metà; questi due pezzi possono essere incollati tenendo il lato piano verso il basso a formare un quadrato. Con 4 tappi si ottengono 8 metà, quindi 4 quadrati, che possono essere uniti insieme per realizzare un sottobicchiere, o una sottopentola. Le proprietà del sughero lo rendono perfetto anche per questo secondo utilizzo, in quanto assorbe molto bene il calore.

Mille utilizzi in casa

Con questo sistema si può anche continuare a espandere a piacimento la “composizione” di quadrati fatti col sughero fino a raggiungere le dimensioni desiderate per creare una bacheca personalizzata. Su questa si possono fissare, con delle puntine, memo, foto e altri piccoli appunti. Per renderla più solida, si può incollare sul retro un foglio di cartone. La colla calda va benissimo per assemblare il tutto.

Una delle tante proprietà del sughero è anche la grande malleabilità. Si può perfino grattugiare per mischiarlo al terreno delle piante in casa. Decomponendosi, darà nutrimento a queste ultime e terrà lontane le muffe. Ecco perché i tappi di sughero sono un materiale utilissimo da poter riciclare in casa con mille utilizzi.