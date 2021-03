Per acquistare un gioiello, da regalare o per sé stessi, si considerano tanti fattori quali, le caratteristiche estetiche e lo stile e la personalità della persona che lo andrà ad indossare.

Altro parametro essenziale è la taglia. Che sia un anello o una collana, il gioiello deve vestire alla perfezione.

Discorso leggermente differente per il braccialetto. Uno stesso bracciale, infatti, può essere indossato in modi diversi. C’è chi preferisce indossare bracciali piuttosto larghi e morbidi e chi invece li preferisce piuttosto stretti e ben aderenti al polso.

Ad ogni modo, per scegliere la misura giusta di un braccialetto bisogna usare questi metodi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendere la misura di un bracciale che già si possiede

Anche se questo può sembrare il metodo più semplice e veloce, in realtà, si tratta di un metodo affidabile solo se si ha intenzione di acquistare un braccialetto dello stesso genere. Se si vuole invece puntare su un altro stile, questo sistema non è particolarmente utile.

Misurare la circonferenza del polso

Ecco ora invece un metodo più generale, che serve infatti per misurare la circonferenza del polso. Sulla base di tale misura, è poi possibile scegliere qualsiasi tipo di bracciale.

Il metodo è molto semplice, basta avere un nastro (o una striscia di carta) e un righello. Avvolgere il nastro attorno al polso senza stringere troppo e misurare la lunghezza risultante.

Braccialetto rigido

Nel caso di un bracciale rigido, che in genere sono da infilare perché sprovvisti di chiusura, basta utilizzare lo stesso sistema della misurazione del polso. Attenzione però, la misurazione non va rilevata attorno al polso, ma attorno alla mano. La mano va raccolta il più possibile, facendo in modo che pollice e mignolo si vadano a toccare, esattamente come si fa quando si deve indossare un bracciale rigido. Tenere conto della misura presa nel punto più largo della mano.

Dopo aver visto che per scegliere la misura giusta di un braccialetto bisogna usare questi metodi, consigliamo di scegliere un braccialetto più lungo della circonferenza del polso di 1,5 – 2 cm circa.