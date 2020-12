Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Team di ProiezionidiBorsa intende spiegare nel presente articolo ai Lettori chi paga le bollette delle utenze del defunto. In caso di morte della persona cara alla quale erano intestate le bollette di luce, acqua e gas, come funziona per il saldo? Questi sono interrogativi che ricorrono di frequente tra i familiari della persona defunta. Ecco perché è importante conoscere cosa prevede la normativa al riguardo e come è preferibile agire in situazioni simili.

Quando fare la voltura e quando il subentro

Il decesso della persona cara, oltre al dolore per la perdita, porta dietro di sé la necessità di adempiere ad alcuni obblighi di varia natura. Alcuni di questi interessano proprio la gestione delle utenze domestiche che erano intestate al de cuius. Chi paga le bollette delle utenze del defunto in questi casi? Un primo aspetto da appurare riguarda la necessitò di effettuare una voltura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Se l’intestatario delle utenze muore, si dovrà procedere con l’intestazione ad altra persona. In questi casi, si può eseguire una variazione sul contratto con il fornitore oppure interrompere la fornitura. Quest’ultimo caso si verifica quando alla morte del familiare la casa ad esempio resta vuota per un certo periodo di tempo. È sempre possibile effettuare un subentro in un momento successivo, quando ad esempio si decide di affittare l’immobile.

Chi si fa carico delle bollette non saldate

Se uno degli eredi diviene proprietario dell’immobile, allora egli dovrà fare la voltura catastale presso l’Agenzia delle Entrate. In tale maniera egli si registra come nuovo proprietario dell’immobile ed intesta a sé le utenze. Quando invece la proprietà si trasferisce all’intera famiglia, non si fa la voltura ma il subentro. Ebbene, in circostanze simili, chi paga le bollette delle utenze del defunto?

Nella generalità dei casi si segue la linea che indica l’accettazione dell’eredità secondo quanto disciplina l’art. 475 del codice civile. Colui che accetta l’eredità riceve sia il patrimonio che i debiti del defunto, pertanto spetterà a lui pagare le bollette che il defunto non ha saldato.

Approfondimento

A chi vanno i soldi del conto corrente del defunto