Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono diverse le novità in campo fiscale che interessano il nuovo anno che sta per cominciare. Altre sono invece, rappresentano delle eredità che il 2021 porterà con sé dal vecchio anno che volge al termine. Ecco i lavoratori che riceveranno 1.200 euro in più sulla busta paga nel 2021.

Quale misura consentirà di ricevere il credito anche nel 2021

Nel corso del 2020 si è ampiamente discusso delle azioni di Governo che miravano al taglio del cuneo fiscale. Prima nato come bonus Renzi di 80 euro, oggi il credito IRPEF che i lavoratori ricevono direttamente in busta paga corrisponde a 100 euro mensili. Come molti sapranno, questo aumento dell’importo del bonus è stato coincidente con l’introduzione di una nuova detrazione sui redditi che interessano il lavoro dipendente. Ad oggi il bonus Renzi è formalmente abolito e al suo posto troviamo il bonus da 100 euro in busta paga che vedrà la sua prosecuzione anche per l’anno 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco i lavoratori che riceveranno 1.200 euro in più sulla busta paga nel 2021

Il taglio del cuneo fiscale ha fatto sì che il bonus prendesse forma già a partire dal 1° luglio di quest’anno. Ciò è stato possibile grazie al D.L. n. 3/2020 convertito con modificazioni della Legge n. 21/2020. È infatti dallo scorso luglio che per affetto del taglio del cuneo il credito ha fatto la sua comparsa nella busta paga di molti lavoratori. Trattandosi di un abbattimento sul calcolo IRPEF, esso si traduce in uno stipendio più elevato al netto degli oneri fiscali. Per quanto concerne il 2021 alle porte, le misure di Governo confermano l’erogazione del bonus IRPEF da 100 euro ai lavoratori che rientrano nei requisiti.

Coloro che potranno ricevere nel 2021 il bonus IRPEF sono i lavoratori dipendenti o con reddito assimilato al lavoro dipendente. Nello specifico, si ritiene come possibili beneficiari coloro che percepiscono un reddito compreso tra gli 8.145 euro e 28.000 euro annui. Coloro che hanno un reddito ancora più basso non ricevono il bonus perché sono esenti dal pagamento IRPEF per reddito. Chi percepisce un reddito compreso tra i 28.000 e 35.000 euro, riceverà una detrazione fiscale che gradualmente si azzera quando si superano i 40.000 euro.

Approfondimento

L’INPS rilascia un assegno di 800 euro ai genitori che ne fanno richiesta per queste ragioni