Si parla spesso di trattamenti e sussidi economici che l’istituto di Previdenza Sociale eroga in favore di persone con un certo grado invalidità. In questo caso si devono porre alcune specifiche distinzioni. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa il Team di Redazione ha spesso illustrato la differenza tra pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, assegno ordinario di invalidità e altro.

Nella guida odierna, vedremo quali sono le malattie per ottenere la pensione INPS di inabilità al lavoro e quali sono le peculiari caratteristiche di tale trattamento.

Che cos’è la pensione di inabilità al lavoro

La pensione di inabilità al lavoro, differentemente dalla pensione di invalidità, è un trattamento di tipo previdenziale. Questo significa che per l’ottenimento di tale sussidio è necessario avere un minimo montante contributivo. Nello specifico il richiedente deve possedere almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati negli ultimi 5 anni. Essa è una forma di trattamento economico che non si deve confondere con la pensione di inabilità al proficuo lavoro o alle mansioni.

Difatti, perché si possa ottenere il diritto, è necessario che l’interessato dimostri la totale impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa in maniera permanente ed assoluta. Ebbene, quali sono le malattie per ottenere la pensione INPS di inabilità al lavoro?

I requisiti per presentare la domanda all’INPS

Per avere diritto alla pensione di inabilità al lavoro è necessario anzitutto che il richiedente abbia cessato ogni tipo di attività lavorativa. Questo significa anche, per i lavoratori dipendenti, rinunciare all’eventuale indennità di disoccupazione Naspi derivante dalla perdita del lavoro. Vale la stessa regola per qualsiasi altra forma di sussidio integrativo o sostitutivo della retribuzione mensile. Nel caso si tratti invece di titolari di Partita IVA, artigiani o lavoratori autonomi, questi devono provvedere alla cancellazione da qualsiasi ordine, albo o elenco. Ai requisiti contributivi, si aggiungo quelli sanitari per la richiesta di tale trattamento. Quali sono le malattie per ottenere la pensione INPS di inabilità al lavoro?

Al fine di ottenere tale sussidio, il richiedente deve versare in uno stato di inabilità permanente e assoluta che compromettono lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Questo significa che non esiste un vero e proprio elenco di malattie che dà accesso alla pensione di inabilità al lavoro. Piuttosto, le malattie o menomazioni che il richiedente presenta devo confinarlo in una situazione di totale inabilità perché l’erogazione del trattamento si ponga in essere. La Commissione medica legale, infatti, riconosce qualsiasi forma di infermità, difetto fisico o mentale tali da compromettere in maniera globale le funzioni della persona rendendola inabile.

