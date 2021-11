Chi non prova questo golosissimo e filante polpettone non sa cosa si perde perchè sta davvero facendo impazzire tutti

L’autunno ci regala ortaggi profumati e dal gusto strepitoso. In questo periodo le temperature iniziano a farsi rigide e quindi amiamo mangiare piatti più corposi e ricchi di gusto.

Tra le verdure autunnali più amate c’è senz’altro la zucca. Quest’ortaggio è uno dei protagonisti del particolare piatto che stiamo per svelare e che siamo certi riuscirà a conquistare sia grandi che piccini.

Le polpette e il polpettone sono pietanze molto amate perché facili da realizzare. Inoltre, possiamo personalizzarle come più amiamo e renderle incredibilmente squisite.

A questo proposito, abbiamo spiegato che pochi lo cucinano così ma questo polpettone pronto in soli 30 minuti è super goloso. A volte, per portare a casa un piatto straordinario basta soltanto una buona idea.

Per questo motivo, chi non prova questo golosissimo e filante polpettone non sa cosa si perde perché sta davvero facendo impazzire tutti.

Prepararlo è davvero molto semplice e per realizzarlo servono pochissimi ingredienti. Se vogliamo saperne di più e scoprire come realizzarlo, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

500 grammi di patate;

500 grammi di zucca;

150 grammi di prosciutto cotto;

150 grammi di provola dolce;

3 uova;

20 grammi di pangrattato;

50 grammi di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, lessiamo le patate per circa 30 minuti. Intanto, puliamo la zucca e tagliamola a cubetti. Facciamola cuocere in forno per mezz’ora a 180 gradi per farla ammorbidire.

Trasferiamo quindi la zucca in un recipiente e riduciamola in purea con una forchetta. Schiacciamo le patate ed aggiungiamole alla zucca. Uniamo anche il formaggio grattugiato, le uova, il sale e il pepe. Lavoriamo ora il composto con le mani finché sarà omogeneo e morbido. Adagiamolo su un foglio di carta forno oleato e spolverizzato con una manciata di pangrattato.

A questo punto, stendiamolo dandogli una forma più possibile rettangolare e iniziamo a farcirlo. Quindi mettiamo sulla base del polpettone le fette di prosciutto e la provola. Aiutandoci con la carta forno, arrotoliamo il polpettone avendo cura di sigillare bene i bordi. Possiamo trasferirlo in uno stampo da plumcake oppure cuocerlo in una teglia per 30 minuti a 180 gradi.

Consigli

Abbiamo visto quanto sia semplice e veloce preparare questo delizioso polpettone di zucca e patate farcito. Possiamo trasferirlo in un contenitore ermetico e conservarlo per 2 giorni in frigorifero.

Si può accompagnare questo polpettone con un contorno di verdure di stagione, come ad esempio degli spinaci.

Oppure, prepariamo una veloce salsa allo yogurt. Per farlo, trasferiamo in un recipiente un vasetto di yogurt greco, un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e un cucchiaio di limone. Tritiamo 2 fili d’erba cipollina e li aggiungiamo allo yogurt.

Saliamo e pepiamo a piacere e mescoliamo il tutto fino ad ottenere una salsa omogenea e cremosa perfetta per accompagnare il nostro piatto.