Voler apparire al meglio non è assolutamente un male. Per questo motivo, esistono donne che dedicano anche 15 o 20 minuti alla costruzione dell’outfit perfetto. L’abbigliamento giusto aiuta pure a perdere visivamente qualche taglia e a valorizzare i propri punti di forza.

Per esempio, assottiglia la figura questo popolarissimo capospalla che non è un trench né un piumino. Invece, abbracciano il corpo e lo modellano queste particolarissime camicie per donne di ogni età. Ecco di quali modelli si tratta e perché queste rappresentano un investimento vincente durante il mese del Black Friday.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il vestito qualche volta fa il monaco

Le donne con spalle piuttosto larghe dovrebbero evitare abiti troppo ampi in questa zona, magari dotati di balze, rouches e spalline. Viceversa, le donne con fisico rettangolare o a pera possono pensare proprio a questo genere di abbigliamento per ristabilire l’equilibrio tra spalle e fianchi.

Questo per dire che l’abito giusto è in grado di nascondere qualche piccolo inestetismo che può creare insicurezze e valorizzare i proprio punti di forza. Ci sono capi, poi, che sono veri amici nell’abbigliamento di una donna, specialmente se adulta.

Per esempio, questo è il pantalone androgino che moltissime desiderano ardentemente per sembrare più snelle a qualsiasi età. Un altro immancabile capo nell’armadio di una donna è pure la camicia e questi modelli sono tutti estremamente glamour!

Abbracciano il corpo e lo modellano queste particolarissime camicie per donne di ogni età

Tra i modelli più in voga del momento troviamo la camicia con pettorina smoking. Si tratta di una camicia aderente, dotata di pettorina in leggero risalto. Serve ad attirare l’attenzione in questa zona ed evitare che lo sguardo ricada sulla zona dei fianchi, magari voluminosi.

Un altro incredibile modello è la camicia con charm, ossia una sottile catenella che congiunge i due lembi del colletto della camicia. Questo accessorio incornicia il viso ed è perfetto per chi vuole attirare l’attenzione proprio nella zona viso.

Per rispolverare tutto il fascino della giovinezza, le donne più adulte possono puntare sul modello con fiocco all’altezza del collo e su entrambi i polsini. Questi conferiscono al look un aspetto più romantico e giovanile.

E che dire della camicia con collo e dettagli in duchesse? Questo tessuto rende la camicia immancabilmente raffinata ed elegante, in un outfit che di sicuro sa fare la differenza.

Per approfondire

Ecco anche 4 mitiche borse su cui investire subito perché saranno il vero boom dell’inverno.