Dopo una lunga giornata di lavoro siamo sempre stanchi. Nonostante ciò, le cose da fare al nostro rientro sono molte. Dobbiamo cucinare, riordinare la casa e fare tante altre cose.

Pertanto, spesso non abbiamo voglia di preparare piatti complessi e che richiedono molto tempo davanti ai fornelli.

Per questo motivo, vogliamo suggerire un’idea davvero semplice e veloce da realizzare, che ci permetterà di portare a tavola un piatto irresistibile. Infatti, pochi lo cucinano così ma questo polpettone pronto in soli 30 minuti è super goloso.

Ci sono pochi piatti amati come le polpette. Queste piacciono a grandi e piccini, perché rendono golose anche le verdure meno amate. Ad esempio, chi non ama i broccoli dovrà ricredersi dopo averli cucinati in questo modo super goloso e davvero irresistibile.

Con questa ricetta realizzeremo invece un solo polpettone ma dal ripieno gustosissimo. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questa ricetta.

Ingredienti

300 gr. di carne macinata;

3 fette di prosciutto cotto;

1 peperone rosso;

120 gr. di provola dolce;

200 gr. di funghi champignon;

1 spicchio d’aglio;

1 uovo;

30 gr. di pangrattato;

30 gr. di erba cipollina;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare a preparare il polpettone, laviamo il peperone e rimuoviamo il picciolo, i filamenti e i semi. Tagliamolo a cubetti piccoli e mettiamoli da parte. Intanto, rimuoviamo la parte finale del gambo dei funghi e puliamoli dai residui di terra.

Tagliamoli a fettine e mettiamoli in padella con un filo d’olio. Facciamo rosolare i funghi per un paio di minuti, dopodiché aggiungiamo anche i peperoni a cubetti. Tagliamo finemente l’erba cipollina ed aggiungiamola ai funghi in cottura. Aggiungiamo sale e pepe e lasciamo cuocere il tutto per una decina di minuti nel tegame coperto.

Nel frattempo, in una ciotola mettiamo la carne macinata ed aggiungiamo l’uovo, il sale, il pepe e il pangrattato. Amalgamiamo per bene gli ingredienti e stendiamo il composto su un foglio di carta forno leggermente oleato. Distribuiamo il composto dandogli una forma rettangolare e facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi.

Iniziamo a farcire il polpettone stendendo le 3 fette di prosciutto, i funghi e i peperoni. Tagliamo la provola a cubetti e uniamo anche questi al ripieno.

Aiutiamoci con la carta forno per arrotolare il polpettone e chiudiamolo ai lati come se fosse una caramella. Questo semplice trucchetto aiuterà il polpettone a non rompersi in cottura. Mettiamo in una teglia il nostro polpettone e facciamolo cuocere per circa 30 minuti a 180 gradi.

Consigli

Per pulire i funghi usiamo un coltello affilato dalla lama liscia. Se ciò non bastasse, usiamo un panno inumidito con acqua e rimuoviamo i restanti residui di terra.

Serviamo il polpettone dopo averlo lasciato intiepidire per 10 minuti. In questo modo non si romperà al momento del taglio.