Coltivare un piccolo orto in terrazzo o balcone è ormai diventato di moda. Sono in tanti gli italiani che allenano il loro pollice verde non solo per piante e fiori. Il vantaggio di un piccolo orto in casa è davvero incredibile. Non solo per risparmiare sull’acquisto di frutta e verdura ma anche per la soddisfazione personale nel vedere i frutti del nostro lavoro. È per questo motivo che in tanti hanno iniziato a coltivare anche piccoli alberi da frutto in vaso.

Quindi non solo pomodori e lattuga, ma anche piccoli alberi di melo, fico e limone. Il problema maggiore è che queste piante non resistono bene al freddo, soprattutto in zone montane. Esistono però alcuni alberi da frutto che sopportano bene anche temperature sotto lo zero. In un precedente articolo abbiamo parlato del kumquat, il mandarino cinese. Oggi parleremo di un albero che regala degli agrumi che sembrano proprio dei limoni.

Se abbiamo voglia di limoni anche in inverno basta coltivare questa pianta resistente al freddo

La pianta in questione si chiama Yuzu, nome giapponese del Citrus Junus. Questo albero che viene dall’Oriente ha una resistenza incredibile, riesce a sopportare temperature fino a 10° gradi sotto lo zero. L’albero ideale se vogliamo gustare agrumi anche nel periodo invernale senza preoccuparci che la pianta muoia.

Il frutto di questo albero è un agrume molto aromatico, si pensa sia nato dall’incrocio tra il Citrus Ichangengis e una varietà di mandarino. Questo limone ha in genere dimensioni medie, ma può arrivare anche a 10 centimetri di diametro. Molto usato nella cucina orientale grazie alle sue proprietà organolettiche intense. I fiori di questo albero sono molto profumati e i suoi frutti hanno più una forma tonda che ovale. Il succo di questi particolari limoni è aspro e si può usare in cucina proprio come quello dei classici limoni.

Le caratteristiche

La pianta di Yuzu è molto resistente e ha bisogno di poca manutenzione in generale. Se vogliamo subito vedere i suoi frutti meglio acquistare una pianta che ha almeno 3 anni di vita. Basterà posizionarla in un punto ben soleggiato e praticare una pacciamatura sul terreno, così le radici saranno ben protette dal freddo. Non preoccupiamoci se perde le foglie con temperature rigide, è una sorta di meccanismo di protezione che poi lo farà rifiorire in primavera.

Questo è il periodo ideale per raccogliere i suoi frutti e preparare una buonissima marmellata. Ma anche spremerlo fino all’ultima goccia per condire i nostri piatti o utilizzarne le bucce per un bagno rilassante.

Allora, se abbiamo voglia di limoni anche in inverno basta coltivare questa pianta resistente al freddo. Non è proprio il limone di Sorrento, ma questo agrume particolare è assolutamente da provare. Per non parlare poi della soddisfazione di avere un albero carico di frutti anche nei mesi più freddi.

