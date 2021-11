Nell’ultimo periodo moltissime persone hanno cominciato ad amare il giardinaggio e, in generale le piante. Anche i più scettici, infatti, hanno almeno una pianta in casa. I motivi che hanno spinto molti a circondarsi di piante sono diversi tra loro ma tutti validi, dall’arredamento al rimedio allo stress.

Nei primi tempi, dopo essersi avvicinati al giardinaggio, può capitare di essere rapiti dalle piante esposte nei supermercati o al mercato.

Infatti, le piante d’appartamento a foglia verde, le orchidee e le succulente si trovano in vendita dappertutto.

Magari si tratta anche di piante all’apparenza belle e sane che, però, in breve tempo deperiranno.

Dove comprare

Come si scriveva in precedenza le piante più comuni si possono acquistare ovunque, dai vivai ai garden center fino ai supermercati.

Per questo sarà molto importante imparare a scegliere le piante più robuste a prescindere dal luogo in cui si compreranno.

Di solito la qualità delle piante sarà molto buona nei mercati, nei vivai e nei garden center. Potrebbe essere alta nei supermercati dove le piante si trovano a prezzi più bassi rispetto agli altri posti.

Si tratta di piante che solitamente vengono coltivate all’estero in piantagioni molto grandi. Il viaggio che devono percorrere per raggiungere l’Italia è già un grande stress per loro.

Questo non significa che tutte le piante che compriamo al supermercato siano da buttare, molto spesso non è così. Non è impossibile acquistare orchidee meravigliose e a poco prezzo in un supermercato. Necessiteranno solamente di un occhio di riguardo in più una volta portate a casa.

Molti ignorano che la causa di piante malate e moribonde sono questi banali errori durante l’acquisto

Di fronte a moltissime piante, apparentemente tutte uguali, sarà bene scegliere le più rigogliose. Per prima cosa bisognerà osservare l’aspetto generale della pianta, foglie e radici. Le foglie non dovranno presentare zone secche o macchie. Il fogliame dovrà, poi, essere di colore verde intenso e non pallido.

Inoltre, attenzione all’eventuale presenza di parassiti come ragnetto rosso o cocciniglie, è raro ma potrebbe succedere.

Per quanto riguarda il terriccio, poi, dovrà essere inodore e senza muffe o piante infestanti.

Gli esperti poi consigliano di controllare anche l’apparato radicale che non dovrà fuoriuscire dai fori di drenaggio del vaso. Nel caso in cui si dovessero notare radici nere o spezzate non bisognerà acquistare l’esemplare. Sicuramente il marciume radicale avrà già cominciato a infestare la pianta.

Questo, ovviamente, non vale per le orchidee che, invece, saranno preferibili con radici ben visibili e sviluppate.

Acquistare di fretta, senza controllare lo stato della pianta potrebbe rivelarsi un grave errore. Infatti, molti ignorano che la causa di piante malate e moribonde sono questi banali errori durante l’acquisto.