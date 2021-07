Tutti conosciamo il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Le mele sono un frutto particolarmente gradevole che si trova in commercio tutto l’anno. Sono utilissime per migliorare l’apporto di fibre nel nostro organismo e sono completamente prive di colesterolo.

Sono anche uno di quegli alimenti che ci aiutano nella nostra dieta. Se stiamo facendo una dieta ipocalorica la mela è un ottimo spuntino, dona un giusto senso di sazietà senza farci assumere troppe calorie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le mele sono anche un alimento molto versatile in cucina. Ottime per marmellate e confetture, ma anche in preparazioni salate per dare un tocco sfizioso a carne o pesce. Il modo in cui danno il meglio di loro, però, è nei dolci. Con le mele si possono preparare tantissimi dolci diversi, torte, soufflé, mousse, gelati. Ce n’è per tutti i gusti. Ma chi lo avrebbe mai detto che con le mele si potesse preparare un dolce così squisito. Stiamo parlando dei quadrotti alle mele. Non sono la classica torta, non sono una crostata, non sono una mousse. Sono un perfetto mix di morbidezza e dolcezza, pratici da portare ovunque per uno spuntino veloce. Andiamo a vedere come si preparano.

Chi lo avrebbe mai detto che con le mele si potesse preparare un dolce così squisito

Ecco gli ingredienti per preparare i quadrotti alle mele:

2 mele;

100 grammi di zucchero;

200 grammi di farina 00;

2 uova;

100 ml di latte (se vogliamo una versione vegana possiamo usare anche del latte vegetale);

16 grammi di lievito in polvere.

Per la crema pasticciera:

1 tuorlo d’uovo;

50 grammi di zucchero;

15 grammi di amido di mais;

250 ml di latte.

Procedimento

Come prima cosa prepariamo la crema pasticciera mescolando tutti gli ingredienti in una casseruola. Mettiamo la casseruola sul fuoco e facciamo cuocere fino a quando il composto non si sarà addensato. Copriamo la crema con della pellicola trasparente e la lasciamo riposare. A questo punto prepariamo i quadrotti. In una ciotola mettiamo le uova e lo zucchero e mescoliamo il composto con l’aiuto di una frusta elettrica. Aggiungiamo la farina e il lievito e, per ultimo, il latte. Il risultato dovrà essere un composto liscio e cremoso.

Tagliamo le mele a cubetti e disponiamole sulla base di una teglia da forno alta. Aggiungiamo il composto preparato in precedenza e disponiamolo su tutta la teglia in modo che copra le mele. Una volta aggiunto il composto aggiungiamo sopra anche la crema pasticciera in modo casuale. Possiamo metterla in una sac a poche e creare dei disegni oppure distribuirla semplicemente con un cucchiaio.

Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti ed ecco pronti i nostri quadrotti alle mele da decorare con una spolverata di zucchero a velo.