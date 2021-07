Il mondo della moda è da sempre in grado di affascinare la maggior parte delle persone che la seguono con curiosità e ammirazione. Solo in pochi riescono ad entrare in questo mondo, perché per affermarsi in questo contesto servono passione, talento e un pizzico di fortuna. Eppure, tra queste qualità la più importante è senza dubbio la passione.

In questo periodo, nel mondo della moda si stanno aprendo diverse opportunità lavorative, e qui di seguito vediamo quali sono le più richieste.

La moda, uno dei settori d’eccellenza in Italia

La moda e lo stile sono da sempre una delle attività per cui l’Italia è famosa in tutto il mondo. Infatti, proprio qui in Italia sono nate grandi case di moda conosciute in tutto il mondo e di qualità elevatissima.

Tuttavia, in questo periodo di cambiamenti la pandemia ci ha costretti a cambiare molti aspetti della vita e tutti i settori produttivi si sono dovuti adattare. Per cui, anche il settore della moda ha subito diverse modifiche, prima tra tutte il fatto di doversi appoggiare al digitale. Solo così, sfruttando il digitale molto più del normale, si è potuto comunicare con i consumatori.

Sono queste le professioni più richieste e ricercate quest’anno nel campo della moda

In questo contesto, gli equilibri sul lavoro nel campo della moda sono cambiati e tra le professioni più ricercate sono emerse alcune figure, come:

data editor: si tratta di persone incaricate di analizzare i dati di mercato in modo da poter interpretare l’andamento e fare scelte mirate. Per cui, questa figura si occupa d capire che cos’è che succede nel mondo della moda e non solo. Si tratta di una figura che anche se non è proprio parte della catena produttiva nella moda, è decisamente importante;

virtual showroom designer: in questo caso, si tratta di una figura incaricata di presentare i prodotti ai clienti direttamente a casa, ovvero online. È una figura che ha acquisito un’enorme importanza nell’ultimo anno;

fashion designer: è la persona che disegna le collezioni di moda e che sta al centro del mondo della moda. Questa figura è da sempre una delle più ambite per chi entra nella moda, anche se solo chi è veramente dotato vi può ambire.

Per cui, sono queste le professioni più richieste e ricercate quest’anno nel campo della moda. Logicamente non sono le uniche, in quanto anche figure come lo stilista e il modellista sono estremamente ricercate. Eppure, forse anche a causa del particolare periodo che si sta vivendo, queste figure sono le più richieste.