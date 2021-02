Quello dell’hair styling è un vero e proprio mondo, in cui i piccoli accorgimenti fanno la differenza in termini estetici. Per esempio, non in molti sanno che esistono dei tagli che donano maggiormente a un certo colore di chioma e meno ad altri.

Oggi la Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa focalizza l’attenzione su un colore di capelli davvero comune: il nero. Chi ha questo colore di capelli farebbe bene a tagliarli in questo modo per valorizzare la propria bellezza naturale.

Il fascino del nero

Il colore nero, nelle sue diverse gradazioni, è tanto affascinante quanto misterioso. Si tratta di un colore di capelli difficile da portare e che in genere dona a persone con pelle non troppo chiara né troppo scura. Molto spesso è fantastico se combinato con gli occhi chiari, ma ha bisogno comunque del taglio giusto per risaltare.

Tutti i tagli perfetti per questo colore

Chi ha questo colore di capelli farebbe bene a tagliarli in questo modo per esaltarne la bellezza. Il primo taglio più azzeccato è quello pari. Un caschetto, ad esempio, è splendido con i capelli neri, specie se abbinato a una deliziosa frangia e a un rossetto rosso.

Lo stile diventa immediatamente parigino e il viso resta incorniciato come in un quadro famoso. In realtà il nero può portare qualunque taglio corto, a patto di rispettare una regola: il taglio deve essere sempre geometrico.

Bisogna cioè richiamare linee squadrate e mai lasciare che i capelli crescano senza una linea ben definita. Consigliamo la riga centrale per chi porta i capelli di questo colore, sempre dopo aver appurato che sia adatta alla forma del proprio viso.

Altri tagli perfetti

Quando i capelli neri raggiungono una lunghezza maggiore, magari che percorre l’intera schiena, mai optare per capelli pari e lisci.

Lasciare che i capelli neri cadano dritti e neri lungo le spalle rischia di “ammazzare” la figura.

Bisogna cioè evitare l’effetto cupo in pieno stile “Famiglia Addams”. Per capelli lunghi e neri, meglio optare per un taglio mosso e movimentato.

Mai trascurare cure e lucentezza

Un ultimo consiglio: chi porta i capelli neri dovrebbe avere qualche attenzione in più nel modo in cui essi si presentano.

Bisogna cioè curare molto i capelli, tenerli sempre in ordine e usare i prodotti giusti di hair care, per rendere i capelli estremamente luminosi.