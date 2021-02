Ogni volta che ritiriamo la nostra posta, preghiamo che non ci siano al suo interno delle raccomandate. Spesso queste missive possono essere fonte di guai o di malumori. Per questo oggi spiegheremo che cos’è una raccomandata market e perché preoccuparsi se ne arriva una.

Di cosa si tratta

La market è una tipologia di raccomandata che viene usata da organi pubblici e privati per dare notifica di una comunicazione urgente. Spesso si tratta di un secondo richiamo che intima a effettuare un pagamento, magari di un’infrazione stradale accidentalmente dimenticata. Se è questo il caso c’è da aspettarsi un aumento di prezzo, dovuto alle more applicate per il ritardo.

In un altro caso può anche trattarsi di un atto giudiziario. Queste ingiunzioni sono gestite dal sistema di Poste Italiane. Una volta ricevuto l’avviso a casa, bisogna recarsi nell’ufficio postale di riferimento e chiedere se c’è qualcosa a proprio nome. Generalmente si ha tempo un mese per ritirarla.

I codici da identificare

Per capire qualcosa di più solo dando un’occhiata all’avviso di giacenza, basta consultare le prime cifre di un lungo codice identificativo posizionato sopra il codice a barre:

a) generalmente “689” indica un mancato pagamento di tasse, anche di enti locali;

b) “665” invece può essere utilizzato in diverse situazione, ma la più comune è un mancato saldo di una bolletta casalinga oppure un modo per ricordarci di ritirare una nuova carta presso il nostro istituto di credito di fiducia;

c) “649” suggerisce un avviso generico di INPS e Agenzia delle Entrate. Ciò non esclude però che si tratti di richieste di denaro;

d) “648” è sempre associato all’Agenzia delle Entrate: può essere sia un avviso bonario che un sollecito di pagamento.

Oggi abbiamo descritto che cos’è una raccomandata market e perché preoccuparsi se ne arriva una. Se si vuole scoprire altre curiosità sul mondo delle poste e delle raccomandate, consigliamo di consultare questo articolo.