Gran parte della popolazione mondiale soffre di dolori intestinali. Questi possono essere lievi, ma anche molto acuti e ricorrenti. Le cause però possono essere le più diverse. Oggi ci concentreremo su una di queste, purtroppo molto comune ai giorni nostri. Ne scopriremo i sintomi, le cause e come alleviarne sintomi o addirittura prevenirla. In particolare, scopriremo che chi ha problemi di digestione non dovrebbe mangiare questi alimenti che vedremo fra poco.

Una causa molto comune dei dolori intestinali

Alla base dei nostri problemi di digestione potrebbe esserci un problema coi diverticoli. Queste sono delle aree della parete intestinale che indebolendosi formano delle piccole tasche che protendono verso l’esterno. Queste possono non causare alcun sintomo, e quindi si parla di diverticolosi. Se invece sentiamo un generico dolore all’addome o soffriamo di stipsi potrebbe trattarsi di malattia diverticolare. Se invece soffriamo di diverticolite, questa è una complicanza molto seria che può portare a sintomi come sanguinamento, peritonite, occlusione intestinale e molte altre. Tra i più comuni ci sono anche febbre, nausea, crampi all’addome e gonfiore addominale.

Cause dei diverticoli

La causa dei diverticoli può trovarsi nella nostra alimentazione. Nel prossimo paragrafo vedremo come regolarla al meglio per evitare la loro comparsa. Altre cause scatenanti possono essere l’alterazione della flora batterica intestinale, l’invecchiamento, l’obesità o la predisposizione genetica.

Alimentazione corretta contro la diverticolosi e malattia diverticolare

Per prevenire la sopraggiunta dei problemi ai diverticoli o di successive complicazioni, possiamo intervenire sulla nostra alimentazione. Innanzitutto, dobbiamo assumere almeno 40 grammi di fibre al giorno. Allo stesso tempo, dovremmo evitare di ingerire fibre molto dure, come quelle di carciofi, finocchi e fagiolini. Dobbiamo idratarci il più possibile bevendo un minimo di due litri al giorno. È anche necessario ridurre i grassi e gli zuccheri aggiunti. Per questo dobbiamo fare attenzione anche a come condiamo e prepariamo gli alimenti. È assolutamente sconsigliato bere alcolici, te, caffè, e altre bevande stimolanti. Evitiamo spezie e formaggi piccanti. Gli esperti sconsigliano anche il pesce in scatola o affumicato e il sale.

Quindi, chi ha problemi di digestione non dovrebbe mangiare questi alimenti.

Approfondimento

