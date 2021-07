Troppo spesso la nostra vita così frenetica ci porta ad avere orari del tutto sballati. Questo si ripercuote soprattutto sulla dieta: non abbiamo un’ora precisa a cui pranzare, non abbiamo un’ora precisa a cui cenare. Il fatto non è di poca importanza. I problemi sorgono soprattutto quando si ritarda la cena, fino a spostarla a poco prima del momento di andare a letto. Cenare tardi ha delle conseguenze davvero deleterie sul nostro organismo.

Una recente ricerca ha dimostrato quali sono gli effetti sull’organismo del cenare dopo le 22. Dobbiamo fare attenzione perché cenare a quest’ora alza il rischio di diabete, ictus e infarto. In più, affatica il metabolismo. Il motivo è abbastanza intuitivo: mangiare poco prima di dormire non ci dà il tempo di smaltire i nutrienti in modo corretto. Ma c’è di più: le controindicazioni del mangiare troppo tardi la sera si ripercuotono anche sul sonno. Vediamo perché.

Una recente ricerca, pubblicata su The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ha comparato gli organismi di due categorie di soggetti. La prima era costituita da chi cena presto (intorno alle 18), la seconda da chi cena tardi (intorno alle 22).

Lo studio ha dimostrato come, a parità di tenore di vita, chi cena verso le 22 sviluppa con più probabilità intolleranza al glucosio, facilitando il pervenire di sindrome metabolica e diabete. Gli stessi soggetti rallentano l’ossidazione dei grassi. Questo può portare ad alzare il tasso del colesterolo e dei trigliceridi, oltre alla pressione sanguigna. Questa sintomatologia aumenta il rischio di infarti ed ictus.

Inoltre, mangiare tardi porta ad avere un sonno disturbato. Altri studi dimostrano la correlazione tra una cena tardi e l’insonnia. Cenare tardi può portare anche a ridurre la fase REM, il cui normale decorrere è fondamentale per essere lucidi e concentrati durante il giorno.

Il consiglio è di non prendere sotto gamba gli orari della cena e di cercare di cenare al massimo alle 20. Il nostro organismo ci ringrazierà.

