Questi sono i motivi inaspettati e incredibili per cui abbiamo le occhiaie

Soprattutto in questo periodo dell’anno, ci si può sentire stanchi e affaticati. Le conseguenze sono molteplici. In primis, una difficoltà a portare a termine tutte le faccende quotidiane. In secondo luogo, possono apparire le tanto odiate occhiaie. Si tratta di una problematica abbastanza comune. Si manifesta con un gonfiore e un’ombreggiatura nella zona sub oculare. La pelle diventa più scura e l’aspetto generale del volto si modifica. Tutto ciò può inficiare la nostra salute in maniera alquanto seria.

Questi che analizzeremo sono i motivi inaspettati e incredibili per cui abbiamo le occhiaie.

Quali problemi possono creare

Le occhiaie possono essere una “cartina di tornasole”. Guardandoci allo specchio, possiamo capire che c’è qualcosa che non va. Magari bisogna cambiare qualcosa nella nostra vita. Si sta dormendo poco o si è particolarmente stressati.

Il primo passo, tuttavia, è capire come mai si manifesta la problematica delle occhiaie.

Si è visto cosa sono le occhiaie e quali problemi possono creare. La domanda fondamentale, tuttavia, è una sola. Come mai si formano? Le cause non sono scontate come si è portati a credere.

Una prima motivazione potrebbe essere una dermatite. Essa si concentra nella zona al di sotto dell’occhio. Se non trattata, può cronicizzarsi e dar vita anche a delle ragadi. La causa sottostante può essere una allergia.

Un assottigliamento dello strato cutaneo interessato può portare alle occhiaie. Ciò determina una sorta di rilassamento dell’epidermide. La conseguenza è proprio un oscuramento della parte interessata.

Anche un’ipervascolarizzazione si può annoverare tra le motivazioni di tale problematica.

L’invecchiamento e la prolungata esposizione ai raggi solari può comportare una maggiore vulnerabilità alle occhiaie. Altri fattori di rischio possono essere il fumo di sigaretta, lo stress, scarso riposo notturno, sfregamento della zona sub oculare.

Avere una dieta sana ed equilibrata, fare esercizio fisico regolare possono difenderci anche da questo tipo di problematica.