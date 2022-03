Appassionati di shopping e non, a tutti, almeno una volta nella vita, è capitato di fare un acquisto sbagliato.

Al momento capita di essere convinti che quel capo d’abbigliamento ci piaccia, per poi tornare a casa e scoprire che non ci convince per niente. Il risultato è che quel vestito non lo metteremo mai e finirà a prendere polvere nell’armadio.

A molte persone questo accade anche con i jeans. A volte ci stanno troppo stretti, altre volte troppo larghi oppure la vita calza troppo alta o bassissima.

Ci sono mille motivi per cui capita di lasciare i jeans nell’armadio ed è un vero peccato non utilizzarli.

Fortunatamente, il tessuto di questi indumenti è così resistente da essere perfetto per diverse funzioni, e anche per il nostro portafoglio. Scopriamo in che modo.

Buttarli sarebbe uno spreco di denaro

Tra tutti gli indumenti che abbiamo, i jeans sono quelli che non andrebbero buttati mai per nessun motivo. Il materiale di cui sono fatti è davvero valido, perché è resistente, non si rompe e potrebbe durare tantissimi anni.

Il primo metodo per riciclare i jeans, è quello di creare un comodo portacellulare. In questo caso, basterà tagliare il perimetro delle tasche dei jeans, che sono le parti che ci serviranno davvero.

Dovremo rifinire i bordi sfilacciati delle tasche, magari con qualche punto di cucitura a macchina e poi potremo finalmente inserirvi il nostro cellulare. Per decorare il nostro nuovo portacellulare, potremmo applicare sulla sua superficie degli stickers termoadesivi, come quelli che si imprimono con il calore del ferro da stiro. Sarà un’idea originale e divertente, che ci invidieranno di sicuro.

Chi ha nell’armadio jeans vecchi o inutilizzati non immagina che valgono come l’oro per il nostro portafoglio e non solo

Perdere il portafoglio è uno dei grattacapi più fastidiosi che possa esistere. Bisognerebbe rifare i documenti e tutte le carte digitali, per non parlare dell’eventuale perdita dei contanti.

Anche in questo caso, i jeans potrebbero tornarci utili per mettere in sicurezza il portafoglio. Per farlo, potremmo creare una bellissima borsa con i ritagli dei nostri vecchi jeans.

Dovremmo ricavare tanti ritagli di jeans e cucirli insieme per creare una borsa della dimensione che più ci piace. Anche in questo caso, potremmo decorare il tutto con stickers adesivi, ma anche con ricami colorati e cuciture.

Ritagli utili anche in cucina

Chi ha nell’armadio jeans vecchi o inutilizzati non penserebbe mai di poter trasformare questi tessuti in un simpaticissimo grembiule. In questo caso, potremo utilizzare sia la parte posteriore dei jeans, quella con le tasche posteriori, appunto, ma andrà benissimo anche quella anteriore.

Per legare il grembiule in vita, potremmo allungare la striscia dei jeans su cui troviamo i passanti per la cintura. Il nostro grembiule sarà davvero originale e divertente, e attireremo tantissime curiosità.

Infine, con i ritagli dei jeans, potremmo creare anche delle bellissime presine per il forno! Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta, basta solo liberare la fantasia per riciclare ed evitare gli sprechi.