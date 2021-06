Il ciliegio è una pianta che produce un frutto molto dolce, appartiene alla famiglia delle Rosaceae, come il pero, il melo, il susino, il nespolo, eccetera. Le ciliegie sono ricche di antiossidanti e hanno proprietà antinfiammatorie. Ma chi ha il diabete può mangiare le gustose e seducenti ciliegie e quali sono le controindicazioni per questa patologia? Le ciliegie forniscono vitamine, sali minerali, acqua e sono antiossidanti (flavonoidi), utili nella patologia cronica del diabete tipo 2. Ma andiamo per gradi e verifichiamo gli effetti che hanno sul diabete.

Le ciliegie come altri frutti possono essere inserite nell’alimentazione di chi è affetto da diabete di tipo 2. Si possono consumare quotidianamente come altra frutta di stagione, ma non bisogna esagerare con le quantità. È consigliato una porzione quotidiana di due o tre frutti, in generale una porzione corrisponde a cica 150 grammi. Le ciliegie sono invitanti e una tira l’altra, ma bisogna stare attenti e limitarsi alle quantità indicate.

Questo frutto è ricco di carboidrati e ha un indice glicemico pari a 22. Quindi, sono tra gli alimenti con indice glicemico basso che rientrano tra i frutti che possono essere consumati per chi soffre di diabete tipo 2.

Ricordiamo che il diabete in base alla gravità rientra tra le patologie invalidanti che danno diritto all’assegno di invalidità.

Qualche consiglio per come prepararle in modo corretto

Ed ecco qualche piccolo consiglio su come consumare le ciliegie. Se si consumano fresche meglio mangiarle lasciando sempre il picciolo che le protegge. Evitare di aggiungerle ad altra frutta e allo yogurt che contiene già zuccheri. Mentre si possono aggiungere ad altra frutta nello yogurt bianco senza zucchero.

Si possono aggiungere ad altra frutta, nella macedonia facendo attenzione a non aggiungere zucchero. Bisogna sempre calibrare la porzione di frutta giornaliera, non esagerare mai con le quantità.

Le ciliegie possono essere consumate anche cotte facendo attenzione di cuocerle solo per pochi minuti per conservare tutte le proprietà. Si può aggiungere cannella, limone e scorza di arancia per arricchire il sapore.