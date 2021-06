Il timo è coltivato come tutte le piante aromatiche perenni presenti in Italia.

Ne esistono diverse varietà, e viene solitamente coltivato nell’orto, accanto alle altre piante aromatiche come il rosmarino e la santoreggia.

È molto utilizzato in cucina per aromatizzare diversi piatti, come le zuppe, le minestre, le vellutate. Può dare anche un tocco in più a burgher, polpette vegetali, frittate. In molti la abbinano ai legumi, ed in particolare ai fagioli per renderli più digeribili. È utilizzata con piatti a base di pesce, ortaggi come le carote, zucca, patate, pomodori, peperoni, cipolle, melanzane e funghi. Addirittura c’è chi lo aggiunge alla frutta fresca!

In questo articolo descriviamo le caratteristiche esenzionali del timo, la pianta aromatica a cascata o tappezzante dai simpatici e sfiziosi fiorellini rosa, apprezzata anche non poco in cucina.

Poiché le piante sono dotate di foglie molto piccole, disponibili in diversi colori e in primavera sviluppano dei piccoli fiori rosa, sono utilizzate anche come piante da giardino.

Il timo è una pianta perenne molto resistente, preferisce posizioni soleggiate e potrebbe morire, se non riceve alcune ore al giorno la luce diretta del sole.

Ha bisogno di un buon terreno drenante, che contenga sabbia e non deve essere argilloso. Questa pianta infatti, teme molto i ristagni idrici specialmente nei periodi invernali, perché le radici tendono a marcire immediatamente provocandone la morte.

Nonostante possa apparire una pianta delicata in realtà non lo è, perché resiste sia a temperature inferiori ai -10 che all’afa estiva.

In natura cresce anche in terreni molto poveri, sui bordi delle strade e in zone sassose.

Se abbiamo una terrazza o un balcone possiamo coltivarla anche in vaso, acquistando un terreno drenante con sabbia o pietra pomice.

La pianta, una volta messa a dimora non ha bisogno di particolari cure se non delle leggere annaffiature, quando fa molto caldo.

Se vogliamo interrarla in giardino, è bene farlo in una zona dove riceve abbastanza sole.

Consigliamo la potatura del timo, dopo la fioritura per favorire la crescita dei nuovi germogli.