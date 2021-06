Avere labbra più grandi e voluminose è un desidero di molte di noi, soprattutto se le abbiamo di natura molto esili e sottili.

Non è necessario spendere denaro in trattamenti chirurgici o in tante tipologie di make up, infatti esiste un rimedio fai da te che può esserci d’aiuto.

Infatti, le labbra sono ricche di muscoli e se allenate nel modo corretto, come andremo a vedere, possono risultare più gonfie.

È incredibile, in pochi lo sanno ma per avere labbra più voluminose basta solo questo geniale metodo fai da te, a costo zero.

Per chi non lo sapesse, fare gli esercizi giusti, produce molti benefici, oltre che alle labbra, a tutto il volto, donandoci una pelle più tonica.

Face yoga

Si tratta del face yoga, una tecnica mirata che darà volume alle nostre labbra in modo completamente naturale, stimolando l’attività delle cellule a produrre collagene.

Questo esercizio richiede solo dieci minuti al giorno ed è davvero semplice, adatto proprio a tutti.

Prima di procedere, prepariamoci bevendo un bicchiere d’acqua, applichiamo un burro cacao sulle nostre labbra e posizioniamoci davanti allo specchio di casa.

Premiamo la nostra mano aperta sulle labbra e rilasciamola soffiando con le labbra, come se volessimo mandare un bacio.

Dopo di che proseguiamo contraendo le labbra e restando così, nella stessa posizione per dieci secondi circa.

Ora apriamo la bocca, che deve essere del tutto spalancata, e rimiamo fermi in questa posizione altri dieci secondi circa.

Infine, dovremo gonfiare per dieci volte le guance alternativamente; ricordiamo che ogni serie di esercizio descritto va ripetuto dieci volte.

Per concludere, picchiettiamo le mani sulle labbra per alcuni secondi, in questo modo potremo riattivare la circolazione ed essere pronti per la giornata.

Esercizi alternativi

Volendo possiamo anche gonfiare le guance trattenendo l’aria per poi espirarla molto lentamente.

In alternativa, un altro esercizio molto efficace è quello di pronunciare le vocali con movimenti ampi della bocca, fermandoci sulla lettera “O” per dieci secondi.

