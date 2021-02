Non tutte le patologie che danno diritto all’invalidità civile prevedono le visite di controllo e revisione. In base al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 sono dodici le voci che sono esonerate dal controllo della verifica dello stato di invalidità. Queste patologie invalidanti possono continuare a godere del riconoscimento dello stato di gravità (Legge 104). Ecco l’elenco completo delle patologie invalidanti esonerate dai controlli.

Legge 104 e patologie invalidanti che non richiedono visite di revisione e controllo

Ad individuare le dodici voci un gruppo di esperti. Si tratta di un gruppo che riunisce esperti dell’INPS, del Ministero della salute e delle organizzazioni di tutela disabili. Infine anche tutti i componenti della Commissione Ministeriale Disabilità e Salute. Inoltre, per garantire nuove acquisizioni, la normativa prevede che l’elenco sia aggiornato ogni anno. Questo per garantire il massimo rispetto dei bisogni dei cittadini.

Elenco delle 12 voci esonerate

Per quanto riguarda la Legge 104 e patologie invalidanti che non richiedono visite di revisione e controllo, ecco l’elenco completo.

a) insufficienza cardiaca in IV classe NHYA che non risponde alla terapia;

b) perdita della funzione emuntoria del rene, non trapiantabile;

c) insufficienza respiratoria. La patologia deve essere in trattamento con ventilazione meccanica o ossigenoterapia;

d) sistema nervoso centrale e/o periferico con epatopatie. In una situazione non riparabile con terapia chirurgica e/o farmacologia;

e) patologie e sindromi neurologiche: muscolare, atrofia, progressiva, afasie, atassie. Inoltre lesione bilaterale, stato comiziale, articolazione o fonazione del linguaggio;

f) apparato osteo-articolare con menomazione, non riparabile con perdita o gravi limitazioni funzionali;

g) perdita funzionale bilaterale o anatomica degli arti superiori e/o inferiori. Sono comprese anche le menomazioni da sindrome talidomide;

h) patologia oncologica con compromissione secondaria di apparati o organi;

i) patologie mentali dell’età evolutiva, e gravi deficit neuropsichici e sociale per adulti;

j) patologie congenite cromosomiche e/o genetiche e/o che hanno portato ad una compromissione d’organo e/o d’apparato con una o più menomazioni;

k) deficit totale dell’udito;

l) deficit totale della visione.

Cosa fare se arriva la convocazione a visita?

Bisogna precisare che nel caso in cui si sia convocati a visita, è indispensabile presentarsi. Anche se rientranti nella Legge 104 e patologie invalidanti che non richiedono visite di revisione e controllo. Oppure, è possibile spedire la documentazione sanitaria richiesta dalla Commissione. Ricordandosi di evidenziare il diritto all’esonero. I soggetti chiamati a visita di controllo e revisione che non si presentano, rischiano la revoca dei benefici economici.