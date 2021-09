Ottobre è arrivato e con sé il brutto tempo. In tante zone d’Italia il clima è peggiorato sensibilmente e ormai uscire senza una maglia e una giacca è quasi impossibile. Per questa ragione, tendiamo a starcene in casa invece di pensare a uscire.

Tuttavia, non sottovalutiamo le opportunità che ci regala il mese di ottobre, soprattutto dal punto di vista turistico. Infatti, ci sono molti meno turisti in giro, quindi tantissime mete si possono visitare in maniera molto più tranquilla. Possiamo, perciò, sfruttare l’occasione per organizzare un viaggio di qualche giorno e goderci un bel momento di evasione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi consigliamo una località meravigliosa e che anche in autunno riuscirà a sorprenderci con la sua bellezza. Andiamo a scoprire la straordinaria città da visitare per un indimenticabile weekend ad ottobre.

Ecco dove andare

Consigliamo a tutti di passare due o tre giorni a Berlino. Questa città è la capitale della Germania, famosissima e ricca di storia. Si tratta di una località sempre molto bella e adatta a ogni stagione.

Le cose da visitare a Berlino sono tantissime. Questa città, infatti, ha vissuto molte delle più importanti vicende del ventesimo secolo e questo la rende estremamente affascinante. Pensiamo, ad esempio, a uno dei monumenti più importanti, ovvero la Porta di Brandeburgo.

Questa costruzione è una dei simboli della divisione tra Berlino Est e Ovest ai tempi del muro. Fu di fronte a questa porta che il presidente degli Stati Uniti Reagan invitò Gorbachev a buttare finalmente giù il muro.

Oggi, questo bellissimo monumento ci ricorda la divisione terribile che ha vissuto Berlino. Ricordiamo, inoltre, che parte di quel muro è ancora visibile in varie zone della città, testimonianza di quel brutto periodo.

La straordinaria città da visitare per un indimenticabile weekend ad ottobre

Berlino regala poi altri luoghi indimenticabili, come il castello di Charlottenburg, che una volta era dimora dei reali Prussiani. Oppure il palazzo del Parlamento, distrutto in un incendio negli anni ’30 ed oggi ricostruito.

Insomma, c’è tanta storia in ogni angolo di Berlino, ma c’è anche molto altro. Ad esempio ,di Berlino è celebre anche lo zoo, l’enorme complesso che contiene oltre diecimila animali diversi. Si tratta di un luogo così enorme che, se decidessimo di visitarlo, sarebbe meglio dedicarci tutta la giornata o non riusciremo a vederlo tutto. Quindi, se siamo lì solo per un weekend, teniamone conto.

Berlino regala poi anche tante opportunità per quanto riguarda la vita sociale. Quindi, prepariamoci a uscire per una bella serata nel suo centro storico, chiamato Mitte.