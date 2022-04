In tutte le case si deve affrontare un nemico comune di cui è impossibile liberarsi definitivamente, il calcare. Infatti, l’acqua lo porta con sé, incrostando le superfici di bagno e cucina e intasando le tubature di elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caffettiera. In tutti questi casi, comunque, la soluzione c’è e spesso può anche essere naturale. Infatti, nella dispensa abbiamo alcuni ingredienti che potrebbero venirci in aiuto, ma che releghiamo in cucina.

Gli ingredienti naturali contro il wc annerito

Una delle zone del bagno che più soffre della presenza del calcare è sicuramente la tazza del wc. Dopotutto, il suo fondo è continuamente esposto all’acqua. Ecco il motivo per cui bastano pochi giorni perché questo si accumuli creando una patina sempre più scura. Il problema è che, oltre a essere antiestetica, è anche antigienica. Il calcare infatti offre una superficie perfetta per intrappolare germi e batteri. Senza dubbio quindi non possiamo esonerarci da una spazzolata frequente. Per rendere questa operazione il più indolore possibile, però, dovremmo applicarci con più frequenza e utilizzare gli ingredienti giusti.

Ecco come scrostare e igienizzare il fondo nero del wc in un attimo con un metodo naturale

Se puliamo la tazza del wc una volta a settimana, degli ingredienti naturali saranno più che sufficienti per rimuovere la patina scura accumulata sul fondo. Per una pulizia più approfondita, tiriamo lo sciacquone per avere dell’acqua più pulita possibile. Dopodiché utilizziamo un mestolo o un bicchiere apposito per rimuoverla. In questo modo, i prodotti di pulizia agiranno direttamente sulla superficie senza galleggiare nell’acqua.

Adesso versiamo dell’aceto bianco sino a che avrà coperto la parte incrostata. Poi, aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato. Questo creerà una soluzione del tutto naturale in grado di sciogliere completamente il calcare. Lasciamola agire per una ventina di minuti e poi utilizziamo lo scopettino per grattare i residui. Tiriamo lo sciacquone e ci renderemo conto che basterà pochissimo per rendere il fondo della tazza nuovamente lustro e igienizzato.

Se l’odore dell’aceto ci dovesse dare fastidio, non dovremmo fare altro che aggiungere qualche goccia di olio essenziale o spremere del limone. Oltretutto, l’acidità di quest’ultimo riuscirà a rendere la nostra tazza ancora più pulita. Se ancora non siamo riusciti a risolvere il problema, potrebbe invece essere necessario ricorrere alla candeggina. Svuotiamo il wc come descritto sopra e riempiamolo sino a coprire la parte incrostata. Lasciamo agire la candeggina per una notte, usiamo lo scopettino e tiriamo lo sciacquone. Per una pulizia frequente però non dovrebbe neanche esserci bisogno di svuotare il wc. Ecco come scrostare e igienizzare il nostro wc in modo naturale, quindi.

