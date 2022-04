Si tratta sicuramente di una delle tasse più odiate dagli italiani. E forse proprio per questo quasi tutti gli automobilisti tentano di non pagare il bollo auto. Andando continuamente alla ricerca di qualche novità o esenzione che permetta di scampare al pagamento. Ricordiamo, infatti, che la tassa di circolazione è dovuta dai possessori di veicoli registrati al PRA indipendentemente dall’effettivo utilizzo del mezzo. La tassa è gestita dalle Regioni e, quindi, può subire variazioni in base al luogo in cui si vive. Solo per Friuli Venezia Giulia e Sardegna, invece, l’imposta è gestita dall’Agenzia delle Entrate. La riduzione del bollo auto dal 5 al 10% è stata prevista e approvata, ma non per tutti. Vediamo in quale Regione se ne potrà beneficiare.

Pagamento bollo auto e termini

Solitamente il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. E se, di fatto, il bollo auto scade a dicembre, si ha tempo fino alla fine di gennaio per pagarlo senza vedersi applicare sanzioni e interessi. L’importo dovuto varia, oltre che dalla Regione di residenza, anche in base ai kW o cavalli del veicolo e al suo impatto ambientale.

Siccome la tassa è a discrezione delle Regioni, come abbiamo detto, le stesse possono anche disporre esenzioni, sconti o differimenti nei pagamenti. È avvenuto durante la pandemia, per esempio, che alcune Regioni abbiano disposto una sospensione dei pagamenti del bollo auto. Mentre in altre non è stato previsto nulla.

Riduzione del bollo auto dal 5 al 10% approvata, ecco dove ci sarà l’applicazione dello sconto in automatico

Proprio in virtù di questa discrezionalità che compete alle Regioni, il Lazio ha previsto una norma che riduce l’importo del bollo auto dal 5 al 10%. Ma come funziona lo sconto e come si applica? Per il 2023 la Regione in questione ha previsto uno sconto del 5% sull’importo del bollo auto. Ma non finisce qui, visto che è prevista una ulteriore riduzione progressiva per i prossimi anni come segue:

nel 2024 del 7,5%;

nel 2025 del 10%.

Lo sconto spetterà, indistintamente, a tutti i veicoli e non c’è bisogno di presentare alcuna domanda per ottenerlo. Sarà applicato in automatico al momento del pagamento. In questo modo la Regione Lazio si conferma vicina ai lavoratori e dà un sostegno concreto sulle tasse che i suoi cittadini sono chiamati a pagare.

