Avere dei capelli che ci piacciono aumenta la nostra autostima e ci fa stare bene con noi stesse. Non sempre è facile, però, trovare il giusto taglio. Per questo, è bene sperimentare. Chi è over 60 dovrebbe assolutamente provare questi tagli di capelli mozzafiato, di tendenza questo autunno. Basta con le solite acconciature, ecco qualche nuova idea per rendere il nostro autunno e inverno speciale.

Chi è over 60 dovrebbe assolutamente provare questi tagli di capelli corti mozzafiato

La prima cosa che dobbiamo cercare di comprendere è la forma del nostro viso. Difatti, sapendo qual è, sapremo determinare con sicurezza quali sono i tagli che sono più adatti a noi. Per fare una stima veloce, basterà tirare i nostri capelli indietro e delineare il viso con una matita per trucco. In alcune persone è chiaro se la forma assomiglia più ad un ovale, un quadrato o un diamante.

Se vogliamo fare una stima precisa, prendiamo un metro da sarta. Se l’altezza del viso è circa il doppio della lunghezza, abbiamo un viso ovale. Inoltre, la distanza tra le estremità degli occhi è uguale a quella tra il mento e la punta del naso. Non solo è la forma del viso più comune, ma anche quella più fortunata, in quanto qualsiasi tipo di taglio va bene.

Se invece abbiamo una faccia tonda, cioè la larghezza del volto è uguale all’altezza e abbiamo guance piene e zigomi poco pronunciati, proviamo questo taglio. È diviso in due strati, per dare più altezza alla corona. Si ottiene con un livello superiore più pieno e uno inferiore più corto. Ottimo, inoltre, con capelli grigi.

Se vogliamo distogliere l’attenzione da rughe e piccole imperfezioni sulla fronte, una frangia è sempre ottima. Lo stesso effetto lo danno dei capelli mossi o accuratamente disordinati con un taglio “bob”, in quanto attirano più l’attenzione.

Il cosiddetto “pixie bob” con piccoli ricci, sia naturali che non, è un taglio giovanile che non manca mai di lasciare senza fiato e con un sorriso stampato. È allo stesso tempo bellissimo e divertente, elegante e informale. Da provare assolutamente.

Se vogliamo variare il colore, ecco alcune idee che lasceranno a bocca aperta

Se vogliamo provare qualcosa di davvero originale possiamo osare un colore alternativo. Per persone con capelli quasi completamente bianchi oltre al biondo c’è anche il rosa chiaro che dona un tocco di colore originale e non volgare. Anche il cosiddetto “sale e pepe”, ovvero bianco e grigio combinati omogeneamente sono un’idea elegante. Possono essere combinati con un taglio “pixie” più corto da un lato e più lungo e morbido dall’altro, per dare un meraviglioso tocco femminile.

Se prima di fare un cambio radicale abbiamo bisogno di alcuni consigli per rivitalizzare i nostri capelli rovinati dal sale o dal cloro, guardiamo qui.