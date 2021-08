Per moltiplicare in estate questa pianta molto amata basta questo semplice trucco a costo zero

Ci sono alcuni tra gli alberi da giardino, o da vaso, più semplici da curare rispetto ad altri. In un precedente articolo si era trattato di una pianta perfetta per i pergolati e facile da curare. Oggi si tratterà di una pianta altrettanto semplice da curare ma a cui bisogna fare attenzione.

Si sta scrivendo dell’oleandro, diffusissimo come albero o cespuglio in moltissime regioni costiere. Si tratta però di una specie velenosa, per questo è necessario prestare attenzione nel caso in cui si abbiano animali o bambini in casa.

L’oleandro è un arbusto molto rustico e robusto capace di prosperare sia in piena terra che in vaso. Non necessita di particolari cure e potrà fungere anche da siepe nelle regioni più calde.

La fioritura, molto prolungata, avviene da aprile a settembre e può essere di molti colori differenti.

Per coltivare questa magnifica pianta si potrà partire da una già esistente. La riproduzione può avvenire per talea o per seme.

Ecco spiegato come riprodurre un oleandro per talea passo dopo passo. Innanzitutto è necessario procedere nei mesi di giugno e luglio ma non oltre.

Scegliere un rametto dell’anno precedente, in parte lignificato, della lunghezza di circa una ventina di centimetri e tagliarlo con le cesoie.

In seguito eliminare tutte le foglie basse e tagliare a metà le rimanenti fino alla cima del rametto.

Subito dopo prendere una bottiglia e riempirla con dell’acqua tiepida in cui si dovrà inserire il rametto di oleandro tagliato in maniera obliqua sul fondo. La bottiglia, poi, dovrà essere sistemata in un luogo luminoso ma non esposto ai raggi del sole diretti che potrebbero inibire il processo di radicazione della talea.

Riempire di acqua il vaso man mano che la si vede calare. Il nuovo oleandro sarà pronto quando spunteranno radici principali e laterali.

In quel momento procedere con il rinvaso togliendo delicatamente la piantina dalla bottiglia. Si dovrà sistemare in un piccolo vaso e curare particolarmente durante il primo inverno. Infatti, sotto i due gradi patirà moltissimo e per questo sarà meglio trasportarla all’interno.

L’anno successivo procedere con il rinvaso.

Seme

Per moltiplicare in estate questa pianta molto amata basta questo semplice trucco a costo zero ma potrà essere riprodotto anche partendo dal seme. La procedura, però, sarà molto più lunga.

Nel mese di aprile sistemare i semi su un terriccio e ricoprire con uno strato sottile inumidendo la terra con un vaporizzatore. A questo punto sistemare in vaso e tenere in un luogo caldo mantenendo umido il substrato fino allo spuntare delle prime piantine.