In questo articolo parleremo di una pianta bulbosa talmente utile che si trova in tutte le cucine italiane e non solo. Cosa c’è di meglio che coltivare questa pianta nel proprio giardino a kilometro zero, del tutto biologica, per averla spesso a disposizione? Senza tirare fuori soldi dal portafoglio, poi. A tal proposito, consigliamo la lettura di questo articolo che affronta il periodo corretto per coltivare gli ortaggi.

L’aglio

L’aglio è quella pianta bulbosa che tutti utilizziamo in cucina per insaporire i nostri piatti. Eppure alcuni usi e tradizioni della medicina popolare la utilizzavano sin dall’antichità per curare alcune patologie. Ma vediamo cosa bisogna fare per far crescere questa pianta nel nostro giardino così da godere di tutte le sue proprietà benefiche.

Se si ha già in casa la pianta d’aglio allora si potrà utilizzare il caffè come concime naturale per farla crescere sempre rigogliosa così da donare degli ottimi frutti

È semplice far crescere una bella pianta d’aglio nel nostro giardino e a breve vedremo i trucchi affinché questa si sviluppi sana e prima del previsto.

Procuriamoci un bulbo d’aglio che sia bello esteticamente e abbastanza grande e prendiamo gli spicchi privandoli della pellicina. Tra gli spicchi prendiamo quelli sani, che non presentano rotture o crepe o muffe, e grandi.

Il periodo ottimale per la messa in dimora nel terreno per l’aglio è l’autunno o la primavera. Una volta scelti gli spicchi adatti immergiamoli per 24 ore in un bicchiere d’acqua. Gli spicchi si saranno ammorbiditi per cui arriva il momento di inserirli nel terreno. Per avere questa utilissima pianta rigogliosa e sana basta questo scarto come concime naturale.

Quello che ci serve è il fondo del caffè della moka o delle cialde utilizzate. Prendiamo un po’ di torba e un po’ di caffè in egual misura e li inseriamo all’interno di un vaso capiente. Posizioniamo gli spicchi tra i 5 e i 10 cm di profondità lasciando abbastanza spazio tra un bulbo e l’altro. Attenzione a posizionare bene i bulbi: la parte più larga deve essere rivolta verso il basso.

Copriamo con il terriccio e aggiungiamo abbondante acqua. Posizioniamo il vaso all’esterno in modo tale che i raggi del sole lo colpiscano direttamente. Continuiamo a bagnare il terreno sino a quando non spunteranno i primi germogli dal terreno, dopo di che bisognerà irrigare solo quando sarà secco.

