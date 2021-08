Tornando a casa dalle vacanze al mare non è raro ritrovarsi con capelli stopposi e indomabili. Per quanto le “beach waves” siano bellissime da vedere, il trattamento a base di acqua di mare e vento non beneficia tutti. In particolare, chi ha tinto o fatto una messa in piega poco prima, si ritroverà con una chioma disastrata.

Se abbiamo i capelli rovinati dall’acqua di mare o dal cloro dobbiamo immediatamente fare questo prima che sia troppo tardi. Non disperiamo di fronte a una chioma piena di nodi o capelli crespi, con questi consigli torneremo ad avere capelli sani e morbidi in pochissimo.

L’acqua di mare tende a spogliare il capello dai liquidi che naturalmente ne fanno parte. Per questo è possibile ritrovarsi non solo con capelli secchi, ma anche doppie punte o forfora.

Se vogliamo rimediare, basterà seguire questi semplici consigli.

Per prima cosa, evitiamo di utilizzare piastre e altri attrezzi che fanno ricorso al calore per un po’. In generale sono dannosi, ma sono da evitare particolarmente in combinazione con l’acqua salata.

Difatti, seccheranno i capelli ancora di più rischiando di rovinarli irrimediabilmente.

Per asciugare i capelli, invece di un phon, usiamo piuttosto una T-shirt di cotone o un panno in microfibra. Non solo i phon, ma anche gli asciugamani comuni sono responsabili delle doppie punte e dei capelli spezzati.

Secondo, aiutiamo i nostri capelli a tornare sani con delle maschere apposite. Esse possono essere applicate ai capelli prima di fare il bagno e dopo. È possibile comprarle già fatte, ma facciamo attenzione che non contengano agenti aggressivi per i capelli come i solfati.

In alternativa, possiamo crearne una con due cucchiaini di miele, uno di olio d’oliva e mezzo avocado. Se non abbiamo l’avocado, possiamo combinare una banana con due cucchiai di yogurt e uno di miele. Le maschere fai da te sono facilissime e divertenti da fare. Basta applicarle ai capelli prima della doccia per 30 minuti, massimo 1 ora e sciacquarle con shampoo e balsamo.

Una valida alternativa alle maschere sono gli oli. Ogni tipo di capello ama un olio particolare, quindi facciamo attenzione ad evitare di mettere il primo che capita. Ottimo in questi casi è l’olio di jojoba, specialmente se il nostro problema sono i capelli secchi. Facendo attenzione a non esagerare con l’applicazione, lasciamolo in posa per 20-30 minuti.

Come prevenire il problema dei capelli rovinati

Per risolvere il problema dal principio, possiamo provare ad utilizzare una cuffietta da piscina o uno spray protettivo. Inoltre, fare la doccia prima di fare il bagno permette ai capelli di assorbire l’acqua necessaria a resistere al sale o al cloro.

