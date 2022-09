Ogni anno autorevoli riviste stilano classifiche un po’ su tutto. Dalle migliori canzoni dell’anno ai migliori film, fino ad arrivare alla classifica degli uomini e delle donne più belle del Mondo. Al riguardo, tra l’altro, ci sono pure i concorsi di bellezza per decidere, ogni anno, chi incoronare come Mister Universo e Miss Universo.

Pur tuttavia, quella legata alla bellezza è un’esperienza che è assolutamente soggettiva, e quindi le classifiche non mettono mai tutti d’accordo. Basti pensare agli uomini ed alle belle donne del passato. Tra Marlon Brando, Cary Grant e James Dean tra gli uomini. E Marilyn Monroe, Grace Kelly ed Elizabeth Taylor tra le donne.

Chi è la donna più bella del Mondo nel 2022 e nel recente passato

Pure in Italia ci sono annualmente i concorsi di bellezza. A partire da Miss Italia, che è il concorso nazionale dopo che si sono concluse tutte le tappe finali a livello regionale. E lo stesso dicasi per gli uomini con il titolo di Mister Italia 2022 assegnato al 23enne catanese Walter Zappalà.

Tornando a chi è la donna più bella del Mondo nel 2022, la risposta c’è. In quanto per l’anno in corso la più bella di tutte è Bella Hadid. E questo almeno stando alla classifica che è emersa da uno studio realizzato da un noto chirurgo estetico.

Perché lei è la più attraente di tutte nel 2022, addirittura secondo la scienza

In base allo studio, Bella Hadid è risultata essere la più bella del Mondo, prima di tutto, per la forma perfetta del suo viso. Ma anche per il naso, gli occhi, le labbra ed il mento. E lo stesso dicasi per le sopracciglia e per la mascella.

Su un valore massimo di 100, Bella Hadid ha ottenuto un punteggio di 94,35 che, di conseguenza, rasenta la perfezione. Bella Hadid, tra le donne più belle, ha superato Beyoncé con un punteggio di 92,44 su 100. E poi Amber Heard al terzo posto. Completano la top ten 2022 Ariana Grande, Taylor Swift, Kate Moss, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry e Cara Delevingne.

Pure nel 2021 Bella Hadid è stata eletta, da numerosi magazine online, come la donna più bella del Mondo davanti a Scarlett Johansson ed a Gal Gadot sul gradino più basso del podio. E poi nella top ten dal quarto al decimo posto ci sono, nell’ordine, Margot Robbie, Kendall Jenner, Alexandra Daddario, Zendaya, Priyanka Chopra, Roseanne Park e la cantante e compositrice britannica Dua Lipa.

