Disney sta ridefinendo il modo di raccontare storie di supereroi da ormai più di dieci anni. L’interpretazione di Iron Man fatta da Robert Downey jr. è stata indimenticabile, ma la cosa che ha davvero fatto la differenza è stato il saper creare un nuovo mondo che andasse oltre quello di un singolo film.

Come nei fumetti, infatti, la Marvel ha costruito un suo universo narrativo fatto di tanti episodi, come una serie TV i cui episodi sono, però, film.

Complice anche i lockdown obbligati dalla pandemia, i servizi di streaming hanno poi visto una vera e propria esplosione. Questo fatto ha inevitabilmente danneggiato il mercato cinematografico in presenza. Disney è corsa ai ripari dando a Marvel campo libero per realizzare tanti nuovi progetti. Dopo Occhio di Falco, WandaVision e Loki oggi scopriremo chi è il misterioso supereroe protagonista della nuova serie TV Marvel in uscita su Disney Plus il 30 marzo.

Moon Knight, il cavaliere lunare

Proprio oggi è uscito un incredibile nuovo trailer che mostra le prime immagini ufficiali di Moon Knight, confermando anche la data d’uscita in primavera. Il protagonista sarà Steven Grant, un umile impiegato che conduce una vita di frustrazioni e vessazioni. Steven soffre di un brutto disturbo del sonno che gli provoca delle gravi difficoltà a dormire. Inoltre, mostra diversi sintomi di una strana e incontrollabile schizofrenia.

L’uomo è costretto a imporsi farmaci e altri rimedi per cercare di dormire serenamente, spesso senza successo. Ha anche dei momenti di blackout nei quali si risveglia in posti sconosciuti senza capire perché. A volte il suo disturbo gli impedisce di distinguere la verità dalle lucidissime visioni che lo colpiscono. Ma la verità, però, è molto più complessa di quanto Steven immagini.

Chi è il misterioso supereroe protagonista della nuova serie TV Marvel in uscita su Disney Plus il 30 marzo

Steven è infatti solo una delle identità dell’uomo. La sua schizofrenia è nata per proteggerlo da una terribile verità: il suo vero nome è Mark Spector ed è stato creduto morto tempo prima in Egitto. Quello che Steven non sa, o non ricorda, è che nei panni di Mark conduceva una vita completamente diversa: quella di un abile mercenario.

Nei fumetti da cui la serie è tratta, Mark Spector è un avventuriero che, durante una missione in Medio Oriente per ritrovare un antico tempio egizio, scopre un pericoloso traffico d’armi. Per le sue indagini, viene ucciso.

Morente, proprio sulle soglie del misterioso tempio, ha una visione mistica di Khonshu, l’antica divinità egizia della Luna. Questo potente essere offre a Mark una seconda possibilità, a patto che l’uomo consacri la sua vita al dio e ne diventi l’incarnazione terrena. Nasce così Moon Knight, il cavaliere lunare, il prossimo eroe Marvel che vedrà la luce in live action interpretato da Oscar Isaacs.

