Da qualche mese è entrato sulla scena dei tanti servizi di streaming disponibili in Italia anche Disney Plus, ideato dalla casa di Topolino per proporre su una piattaforma proprietaria una selezione di prodotti video specifica. E non si tratta solo di cartoni animati.

Recentemente, inoltre, Disney Plus ha lanciato la sua versione “adulta”, Star, dove si possono vedere i titoli del catalogo più adatti a un pubblico maturo. Film, serie Tv, ma anche serie animate sono a disposizione degli spettatori, perfino di quelli amanti di un genere più forte. Alcune proposte, però, sono sicuramente più valide di altre: ecco quali sono le serie da vedere su Disney Plus che gli appassionati non possono assolutamente perdersi. Selezionate dalla Redazione di ProiezionidiBorsa.

Sitcom e fantasy

Un grande classico che i trentenni di oggi ricorderanno con affetto e piacere è “My name is Earl”, serie in quattro stagioni che racconta le avventure di Earl Hickey. L’uomo, dopo una vita condotta all’insegna della piccola criminalità, a seguito di un incidente, ha un’illuminazione e decide di rimediare ai suoi errori. Il concetto di karma torna spessissimo, come anche le sue (dis)avventure assieme al fratello, all’ex moglie e all’iconico barista Gamberone.

Sempre in tema di grandi classici, non ci si può dimenticare di “Angel”, la serie interpretata da David Boreanaz spin-off della famosissima “Buffy”. Il vampiro “Angel” vive avventure esoteriche nello stesso mondo della più nota cacciatrice con il volto di Sarah Michelle Gellar, ma in un’atmosfera più dark e cupa. Le due serie si sono a volte intrecciate in alcuni episodi.

Grandi classici

C’è spazio anche per le sitcom. “New Girl” è una di quelle cult, interpretata da Zooey Deschanel e Jake Johnson: Jess, dopo aver rotto con il ragazzo, guidata dal suo inguaribile ottimismo e un pizzico di eccentricità decide di trasferirsi e si ritrova a convivere con tre ragazzi suoi coetanei. Inizia così una serie di avventure che porterà il gruppo di giovani a diventare amici per la pelle.

Un altro super classico è “Lie to Me”, serie in tre stagioni con protagonista Tim Roth nei panni dello psicologo Cal Lightman. Esperto di comunicazione non verbale, l’uomo collabora con la polizia per smascherare assassini e criminali grazie alla sua abilità di capire subito chi sta mentendo. Un altro titolo immancabile nell’elenco delle serie da vedere su Disney Plus che gli appassionati non possono assolutamente perdersi.