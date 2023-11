Chi è Antonio Pruno, il parrucchiere di Giorgia Meloni, e quanto costa un trattamento nel suo salone a Roma

Il nuovo taglio di capelli di Giorgia Meloni non è passato inosservato e molte le donne sono già corse dal loro parrucchiere per averne uno uguale. Ma a chi appartiene l’abile mano che lo ha realizzato? Ad Antonio Pruno, uno degli hair stylist più amati della Capitale.

Pare sia una costante nella vita di Giorgia Meloni tagliare i capelli ogni volta che deve affrontare un cambiamento nel privato o nella politica. Atto scaramantico? Forse. Quel che è certo è che nemmeno questa volta si è smentita e ha dato inizio a un nuovo corso dandoci letteralmente un taglio. Eravamo abituati ai capelli liscissimi e setosi e siamo rimasti piacevolmente sorpresi da morbide wave che le incorniciano il volto. Notevolmente accorciata, la chioma ha abbandonato il biondo miele deciso e luminoso per assumere una tonalità più naturale realizzata con la tecnica del balayage. Tutto con la consulenza del suo parrucchiere di fiducia, che sarebbe meglio definire hair beauty.

Chi è Antonio Pruno

Il salone di Antonio Pruno si trova nei pressi di Piazza di Spagna, al numero 5 di via San Giacomo, un indirizzo ben noto alle Vip della Capitale e non solo. Ci sono passate un po’ tutte, alla ricerca del taglio all’ultimo grido o del look che valorizzasse la loro bellezza. Basta dare un’occhiata ai profili social del titolare per scoprire una lista interminabile di celebrità. Ci sono le affezionate come Maria Grazia Cucinotta ed Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso solo per citarne alcune e le star d’oltreoceano che si affidano alle abili mani di Antonio Pruno quando vengono in Italia. Prima fra tutte Meryl Streep. La fiducia nella sua bravura è totale. Il parrucchiere ha dalla sua una grande esperienza alle spalle a cui si aggiunge la capacità di capire la personalità della cliente per adattare taglio e colore. Nel caso di Giorgia Meloni, si è trattato di scegliere un look che fosse anche adatto a una donna di potere, glamour ma senza frivolezze.

Quanto costa un trattamento

Ora che sappiamo chi è Antonio Pruno, forse ci stiamo chiedendo, anche solo per curiosità, quanto costa un trattamento presso il suo salone a Roma. Ebbene, la piega che è uno dei servizi più scelti dalle clienti costa 30 euro, mentre ne occorrono 80 per il taglio e 50 per un trattamento riflessante. Molto richieste sono anche le colorazioni. Il balayage costa 180 euro, stesso prezzo per i colpi di sole. Ne bastano 80 per l’hair contouring e bisogna arrivare a 200 per lo shatush. Un trattamento di colorazione per coprire i primi capelli bianchi costa 85 euro, mentre una maschera trattante ne costa 15. Ma se vogliamo spendere davvero poco c’è un trattamento che dura circa 15 minuti, lo shampoo e piega, una piega a phon molto naturale che costa solo 10 euro.