Ecco quanto è costato e quanto potrebbe guadagnare il Gp di Formula Uno a Las Vegas

Sarà l’evento sportivo del weekend. Il Gran Premio di F1 di Las Vegas è atteso con fervente curiosità anche da chi non è proprio un appassionato di motori. Il Grande Circus torna nel Nevada dopo più di 40 anni e lo farà in una cornice davvero inedita, per molti troppo americana. Eppure, il giro di affari che si prospetta intorno a questa gara è di quelli da impazzire.

È iniziato ieri, con una presentazione in grande stile, il fine settimana che riporterà la F1 a Las Vegas. Sarà l’evento sportivo del weekend a livello planetario. Anche se gli appassionati di tennis non saranno molto d’accordo, visto che domenica andrà in scena l’atto conclusivo delle Atp Finals a Torino.

Ovviamente, visto il dominio di Max Verstappen e della sua Red Bull, è presumibile che il fatto tecnico possa passare in secondo piano. Infatti, nella “città del peccato”, all’italiana, o “Sin City” all’americana, è prevista una grande affluenza di vip provenienti da tutto il mondo. La presentazione, avvenuta ieri in tipico stile americano, a metà tra Hollywood e lo spettacolo del wrestling, ha dato un primo assaggio di quanto ci aspetta nel weekend.

Las Vegas e il modello di spettacolo americano

Non solo, il campione del mondo olandese ha poi messo il carico da novanta affermando, senza mezzi termini: “Sembriamo dei clown”. Insomma, per uno concentrato solo e soltanto sulla pista, tutto quello che ruota intorno a questa gara è davvero qualcosa di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Si sa, però, che, da quando Liberty Media ha raccolto l’eredità di Ecclestone, ha portato in Formula Uno molto del suo essere profondamente americana. Con tutto quello che ne deriva a livello di show e business.

Uno spettacolo da x milioni di dollari

Qual è stato il costo per trasformare una città dedita al turismo, con oltre 30 milioni di visitatori l’anno, nel palcoscenico di una gara di Formula Uno? Ovviamente, gli americani non hanno badato a spese, anche perché sono convinti di rientrare in maniera assai importante dagli investimenti fatti.

Secondo il quotidiano locale Las Vegas Review Journal, il costo complessivo delle opere necessarie all’arrivo del Grande Circus si è aggirato sui 500 milioni di dollari. Gran parte dei quali destinati alla costruzione del mega paddock che ospiterà piloti, team e le suite di lusso delle hospitality per vip e aziende.

Una cifra enorme per un evento che durerà tre giorni? Affatto, perché si stima che i guadagni ottenibili da questo primo gran premio siano addirittura superiori al doppio. Infatti, la società di ricerca Applied Analysis ha fatto un calcolo che ha prodotto un risultato sbalorditivo. Ovvero che sarebbe di circa 1,3 miliardi di dollari il giro d’affari complessivo di tutto il weekend, comprensivo di pubblicità e diritti televisivi. Una cifra enorme che farebbe impallidire anche quella della finale del Superbowl, l’evento americano per antonomasia.

Ecco quanto è costato e quanto potrebbe guadagnare, dunque, il Gp di Las Vegas. Una gara che sta facendo molto discutere soprattutto per i temi riguardanti la sicurezza. Tra pericolosità di alcuni punti del tracciato e temperature troppo basse dell’asfalto. Nella speranza che si rivelino timori infondati, per non ritrovarci, tra qualche giorno, a dover parlare dell’ennesimo sacrificio allo show business.