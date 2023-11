Ecco il cappotto per affrontare la stagione invernale con stile ed eleganza a tutte le età 

Cappotti per tutti i gusti in questa stagione fredda 2023/2024. Oltre ai classici non mancheranno i cappotti a vestaglia con cintura in vita.

L’inverno è alle porte e in molte regioni d’Italia la mattina e la sera in tanti hanno cominciato ad utilizzare il cappotto. Si tratta di capispalla che ben si adattano allo stile e alla fisicità di ognuno. Lunghi, corti, oversize o stretti poco importa. Questo perché è un capo capace di far sembrare elegante anche il look più semplice.

Tra i cappotti più interessanti troviamo quelli in pelliccia tipo teddy Max Mara ma anche altri cappotti come quelli lunghi. Oggi si tratterà proprio di questi cappotti e si andrà alla scoperta del capospalla perfetto per questa stagione invernale. Davvero il protagonista della stagione fredda. Ma quale sarà il cappotto più di moda per questa stagione? Corto o lungo?

Ecco il cappotto per affrontare la stagione invernale con stile ed eleganza

I cappotti possono essere indossati in diversi modi dai look più sportivi a quelli più eleganti saranno ideali anche su una tuta da ginnastica. Un abbinamento molto semplice da sfruttare quando si esce dalla palestra e non si ha voglia di cambiarsi prima di tornare a casa. Tra i cappotti più di moda troviamo quelli lunghi a vestaglia.

Di questi capispalla molti hanno il cappuccio e soprattutto, una cintura in vita. Si potranno anche utilizzare in momenti che richiedono un look più elegante ma anche al lavoro e a diverse cerimonie. Ideali sopra ad un paio di jeans ma anche sopra vestiti o gonne lunghe o corte. Non facciamoci intimorire dalla lunghezza di questo cappotto perché sarà perfetto anche su ragazze non altissime. Sarà sufficiente scegliere modelli adatti alle “petite” proprio come si trovano su Asos o Zalando. Per quanto riguarda le calzature perfetti i tacchi ma non solo. Non pieghiamoci alla dittatura delle scarpe alte ma cerchiamo di abbinare questi cappotti anche a scarpe basse come anfibi o sneakers. Ma quali modelli acquistare?

Cosa comprare

Tra i modelli più gettonati troviamo quello di Asos Design a 58 euro ma anche quello di Stradivarius a cira 76 euro. Sempre con cintura in vita abbiamo il cappotto di Zara a 119 euro con collo in ecopelliccia. Per i cappotti di Max Mara a prezzi inferiori si potrà optare per il second hand su Vestiaire Collective dove sarà possibile acquistarli sui 250 euro. Per le più alte Vero Moda Tall a circa 61 euro e per le più piccole ottimo il cappotto Object Petite a circa 112 euro. Quindi, Ecco il cappotto per affrontare la stagione invernale con stile ed eleganza.

(n.d.r. La Testata riporta queste informazioni a titolo gratuito. Non ci sono rapporti diretti e indiretti con i marchi citati)

Lettura consigliata

Ecco i 2 segni zodiacali che cambieranno la loro vita a novembre con più soldi e nuovi lavori