Quanto costa un taglio di capelli da Gennaro Capasso, il barbiere che ha tagliato il ciuffo ad Andrea Giambruno

Si definisce un hair barber designer Gennaro Capasso di Les Napolitains, il barbiere immortalato in uno scatto con Andrea Giambruno, dopo avergli tagliato il tanto chiacchierato ciuffo. Quanto costa un taglio & shampoo da lui?

Quando Andrea Giambruno ha deciso di dargli un taglio, al ciuffo, non ha scelto un coiffeur qualsiasi, ma uno tra i più in voga della Capitale. Il risultato poi lo ha mostrato ai social forse per tacitarli dopo gli infiniti commenti sul suo ciuffo pieno e vigoroso.

Anzi, per la verità a postare lo scatto su Instagram è stato lo stesso Gennaro, presente anche lui nella foto alle spalle di Giambruno, accompagnandolo con un commento per sottolineare il cambio di immagine. Il ciuffo rimane ma è stato sfoltito ad arte per realizzare un look più sobrio, secondo i desideri del cliente. Ma quanto costa un taglio di capelli nel salone di Capasso?

Gennaro non sbaglia mai

Gennaro Capasso è un nome conosciuto a Roma. Il suo salone, in zona Eur, in viale Europa 19, accoglie una clientela esigente e facoltosa. Professionisti affermati, artisti e calciatori sono passati di lì. Alcuni Gennaro li ha seguiti in giro per il Mondo prima di aprire a Roma. Cristiano Ronaldo era suo cliente ai tempi della Juventus e Nicolò Zaniolo quando viveva a Roma. Lo sono molti calciatori della Roma. Gennaro riesce a soddisfare ogni esigenza.

Realizza chiome scolpite e personalizzate dopo un’attenta osservazione dei tratti del viso, del tipo di capello, della forma della testa. I clienti gli hanno affibbiato un nomignolo che la dice lunga sul grado di soddisfazione: Gennaro non sbaglia mai. Partenopeo di origine ha un’autentica passione per il suo lavoro, tanto da farsi tatuare sull’avanbraccio i ferri del mestiere, forbici e pettine. La vicenda di Andrea Giambruno deve avergli portato parecchia notorietà e un po’ di fortuna, almeno a lui.

Quanto costa un taglio di capelli a Les Napolitains

Qualcuno pensa che sia arrivato il momento di provare le abili mani di Gennaro? Ecco allora i prezzi, che sono più bassi di quelli che ci si può aspettare. Per un taglio & shampoo si spendono 27 euro. Lavoro accurato, salone curatissimo. 20 euro è invece il costo per la barba e 5 euro per eventuali trattamenti specifici. Se poi abbiamo bisogno di una colorazione dobbiamo spendere da 25 a 40 euro, mentre per la decolorazione il prezzo va da 40 a 80 euro.

Infine è possibile fare dei trattamenti alla keratina con un prezzo variabile da 60 a 100 euro. Nel suo blog Gennaro dispensa consigli preziosi su come scegliere il taglio più adatto o la barba, su come mantenere i capelli sani. Tra l’altro consiglia di massaggiarli per riattivare la circolazione e di bere molto per evitare che diventino secchi e opachi.