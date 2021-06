Il ritorno alla vita normale ci ha reso talmente euforici che siamo pronti ad abbandonare la solita colorazione corvina e fare i capelli rosa, oppure rossi. Anche gli uomini hanno voglia di spargere un po’ di biondo o castano sui capelli grigi e stanchi.

Tuttavia la fretta non deve distogliere la nostra attenzione dalle scelte giuste. Chi commette questi errori sul colore dei capelli durante le vacanze tornerà a casa con una testa davvero inguardabile.

Il fa-da-te che non convince

I kit per la tinta che possiamo trovare in qualsiasi supermercato sono di ottima qualità ma è l’esperienza nell’applicazione che manca.

Azzardare da soli qualcosa che richiede competenza e precisione del parrucchiere va bene ma solo in emergenza: dobbiamo ritoccare la ricrescita quando siamo in cima a una montagna o su un’isola sperduta.

Altrimenti fioccano gli errori: evitiamoli con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Radici scure in emersione

Chi passa dal nero corvino al biondo Everest di Michelle Hunziker può rovinare in una sola settimana di piscina le cinque ore di lavoro dell’hair stylist.

Pasticciare da soli alla prima ricrescita visibile in spiaggia, vuol dire tornare a casa con la testa tricolore: con la base nera, una striscia beige che azzera balayage, colpi di sole o mèche e il lavoro del parrucchiere scolorito o macchiato.

Meglio lasciare le radici scure in vista. Di sera spruzziamoci sopra una lacca con i glitter come fa la pop star Dua Lipa e pensiamo a divertirci. Al rientro ci penseranno mani più sapienti.

Attenzione alle tinte che invecchiano troppo chi si arrostisce al sole

Se ci propongono un nuovo colore come biondo platino o grigio argento invece del solito miele, pensiamoci sù. Anche la tinta castana chocolate sopra i capelli rossi è delicata.

Prima di tingere, domandiamoci se il biondo freddo, il grigio argento o il cioccolato ci invecchieranno molto, combinati con l’abbronzatura. Ricordiamo che la duchessa di Cambridge ha scelto dei riflessi caramello e cannella per schiarire con dolcezza e abbronzarsi con giudizio.

E veniamo ora a chi si è appena regalata i capelli rosa metallico, scelti mesi fa da Barbara Berlusconi, o il rosso rame della cantante Noemi.

Bastano due settimane di piscina o spiaggia senza pensarci per tornare con capelli slavati e una testa inguardabile. Prima di partire, appoggiamoci al nostro parrucchiere. Ci procurerà una maschera blocca-colore con i pigmenti rosa o rossi giusti per la nostra tonalità. E ce la consegnerà in bustine monodose, che ci permetteranno di non sbagliare mai, anche lavando i capelli tutti i giorni.