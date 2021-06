La Laguna di Venezia è costellata da isole meravigliose e tutte da scoprire. Il nostro obiettivo oggi è quello di far conoscere ai nostri Lettori una leggenda poco nota ma che in realtà contraddistingue una di queste isole. Stiamo parlando di Torcello e della leggenda che si riferisce al suo ponte principale: il Ponte del Diavolo. In un precedente articolo, abbiamo spiegato dell’importanza dell’isola di Torcello e che cosa visitare in questo luogo. Scopriamo invece adesso la storia affascinante di uno dei suoi simboli.

Solo in pochi conoscono la leggenda che alberga dietro questo ponte simbolo di una delle isole più belle e caratteristiche della Laguna di Venezia

Una volta arrivati sull’isola con il traghetto, raggiungeremo il Ponte del Diavolo sul quale alberga un’antica leggenda.

Pare, infatti, che ai tempi dell’invasione austriaca una ragazza veneziana si innamorò follemente di un giovane ufficiale dell’esercito. La famiglia della giovane però era contraria a questa unione e fece di tutto per contrastarla fino ad allontanare la ragazza da Venezia. Durante il suo esilio, venne a sapere della morte del ragazzo e così decise di lasciarsi morire non mangiando più. Un amico però le consigliò di rivolgersi ad una strega e grazie ad essa stipulò un patto con il diavolo. Questo patto prevedeva il sacrificio di 7 anime di bambini in cambio di quella dell’amato.

Il luogo di questo incontro era proprio il ponte di Torcello. Una volta sbarcati, la strega diede alla giovane una moneta d’oro ed una candela da dare al diavolo. Quando il diavolo la vide però gettò la chiave dello spazio e del tempo in acqua prendendo la moneta d’oro. In quel momento, il giovane ufficiale comparve e la ragazza, spegnendo la candela, lo raggiunse per vivere per sempre insieme.

Il debito restava da saldare il giorno pattuito: il 24 dicembre. Tornando a casa però la strega fu uccisa da un uomo che assistette alla scena nel tentativo di salvare le anime dei bambini. Il diavolo si presentò all’appuntamento senza sapere dell’accaduto. Ed è così che ogni anno, il 24 dicembre il diavolo si presenta sul ponte sotto le sembianze di un gatto nero per riscuotere il pagamento.

Solo in pochi conoscono la leggenda che alberga dietro questo ponte simbolo di una delle isole più belle e caratteristiche della Laguna di Venezia. Il Ponte del Diavolo è una tappa irrinunciabile una volta giunti su quest’isola misteriosa e conoscerne la leggenda la rende ancora più magica ed affascinante.