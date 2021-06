Il pesce spada è un ingrediente tipico della tradizione culinaria siciliana. Si può utilizzare in moltissime ricette sia di primi che di secondi. Gli involtini in particolar modo sono diffusissimi e preparati in tutta l’isola e come per ogni piatto tipico ogni città si vanta di custodirne la ricetta originaria. Le ricette per preparali sono molte e tutte buonissime. Di seguito illustrerò come cucinare in pochi minuti gli involtini di pesce spada alla palermitana con un insolito ingrediente e cuocerli sia in forno che in padella.

Ingredienti:

fettine di pesce spada;

pane raffermo tritato;

pan grattato;

pomodorini;

cipolla;

alloro;

uva passa;

pecorino;

pinoli;

olio evo;

sale;

succo di due arance;

stuzzicadenti per chiudere.

Come cucinare in pochi minuti gli involtini di pesce spada alla palermitana con un insolito ingrediente e cuocerli sia in forno che in padella

Le fettine di spada dovranno essere dello spessore di 5 mm. Se non lo sono, batterle delicatamente con un batticarne fino a ottenere lo spessore giusto. Se la fetta è grossa, tagliarla a metà per ottenere due involtini. Iniziare a preparare la farcia. Tritare grossolanamente il pane raffermo. In una padella mettiamo a soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio evo. Uniamo i pomodorini a pezzetti e saliamo. Possiamo unire il pane tritato, i pinoli e l’uvetta.

Nella tradizione culinaria siciliana è sempre presente l’accostamento fra dolce e salato. Aggiungere una generosa manciata di pecorino grattugiato. Terminare sfumando con un pochino di succo d’arancia. In pochissimi utilizzano il succo d’arancia anziché la scorza. In questo caso il succo donerà sapore, profumo e morbidezza al pesce. Questo è l’insolito ingrediente che renderà ancora più buono questo piatto della tradizione.

Su un tagliere disponiamo le fettine di spada e sopra di esse mettiamo palline di ripieno. Con le mani chiudiamo bene l’involtino, unendo tutti i lati aiutandoci con uno stuzzicadenti. Procediamo in questo modo per tutte le fettine. Una volta chiuse, bagnarle nell’olio d’oliva e passarle nel pan grattato. Infilare gli involtini nel stecco per spiedini alternandoli con una fetta di cipolla e due foglie di alloro che daranno profumo al pesce.

Disporli su una teglia da forno e bagnarli generosamente col succo d’arancia rimasto. Così preparati sarà anche possibile cuocerli in padella con un goccio d’olio, la cottura non dovrà essere lunga poiché servirà solo per scottare il pesce. Altrimenti mettere la pirofila in forno e cuocere per 20 minuti a 180° col forno statico. Ecco come cucinare in pochi minuti gli involtini di pesce spada alla palermitana con un insolito ingrediente e cuocerli sia in forno che in padella.