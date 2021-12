Secondo Oscar Wilde “la salute è il primo dovere delle vita” ed è importante prendersene cura. Imparare ad ascoltare i segnali che il nostro corpo ci manda quando qualcosa inizia a non funzionare come dovrebbe, è il primo passo da fare per stare bene.

Quante persone non hanno vissuto almeno una volta, una sensazione d’irritabilità o di cattivo umore? Sarà sicuramente capitato a tutti.

È fisiologico attraversare dei periodi di stanchezza.

Questo può capitare ad esempio, quando il lavoro o lo sport ci costringono ad impegnare troppo la mente ed il corpo, oppure quando alcune cose ci preoccupano più di altre e non ci fanno dormire.

La privazione del sonno, infatti, specie se prolungata nel tempo, è causa di molti disturbi tra cui l’irritabilità, la perdita di memoria, cali di concentrazione e stress. Oltre che riduzione delle prestazioni sul lavoro e nello studio.

Ed è proprio quando compaiono i primi campanelli d’allarme che bisogna prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Magari rivolgendosi a professionisti esperti per un consiglio.

Insomma, non bisogna assolutamente ignorare questi segnali.

Viceversa, se non li ascoltiamo, potremmo rischiare d’innescare una vera e propria reazione a catena, con conseguenze ben più gravi rispetto ad un banale periodo di stanchezza.

Fatta questa breve ma dovuta premessa, quest’oggi parleremo di un prodotto naturale che può aiutarci in alcuni casi.

La medicina naturale

Partiamo dal concetto di medicina naturale. Cos’è la medicina naturale? La medicina naturale può rivelarsi la soluzione adatta quando non vi sono particolari patologie.

Questa medicina, infatti, a differenza di quella ufficiale, si affida agli elementi della natura come ad esempio alle piante o ai minerali e può rivelarsi davvero preziosa per l’organismo.

Bastano poche gocce in casa o in ufficio per combattere subito lo stress e la stanchezza, migliorare la concentrazione e far tornare il buonumore

Per combattere la stanchezza transitoria magari dovuta ad un periodo di intenso studio o lavoro, è possibile usare l’aromaterapia e in particolare un’essenza dalle molteplici proprietà e qualità.

L’Istituto di Medicina Psicosomatica RIZA, centro di ricerca e studio, consiglia, infatti, l’olio essenziale di rosmarino per combattere l’affaticamento cronico.

Dagli studi è emerso che l’essenza di rosmarino anche se solo annusata, potrebbe addirittura aiutare le persone a combattere il malumore.

Per cui bastano solo poche gocce in casa o in ufficio per combattere subito lo stress e la stanchezza, migliorare la concentrazione e far tornare il buonumore.

In un diffusore per l’ambiente occorre aggiungere dalle 2 alla 10 gocce ed il gioco è fatto.

Potrebbe essere l’occasione adatta per procedere alla scoperta del rosmarino sia dei suoi benefici che delle sue controindicazioni.

Infatti se l’erba aromatica del rosmarino viene utilizzata per qualche tisana o infuso, è assolutamente sconsigliata in gravidanza e durante l’allattamento.

Così come è sconsigliata nei soggetti che soffrono di epilessia o nei soggetti allergici e nei bambini. Né si consiglia di usare l’olio essenziale, non diluito, direttamente sulla pelle.

Per cui prima di qualunque utilizzo, si consiglia sempre di rivolgersi al proprio medico di fiducia.