Noci, nocciole, arachidi e pistacchi sono la frutta a guscio più amata di questo periodo. Già ci immaginiamo a tavola dopo il pranzo di Natale, pronti a sgranocchiare queste prelibatezze. Impossibile fermarsi dopo averne mangiate due o tre, ci ritroviamo in un attimo con una montagna di gusci da buttare.

Invece di recuperare tutti i frammenti e buttarli nella spazzatura in pochi sanno che possiamo riutilizzarli. Esatto, anche i piccoli gusci di noci possono diventare degli oggetti unici e incredibilmente creativi.

Chi butta via i gusci di noci e nocciole non sa che valgono un tesoro per queste tante funzioni

Abbiamo già visto come riutilizzare degli oggetti ormai rotti che altrimenti avremmo gettato. Ad esempio non buttiamo subito via l’ombrello rotto se possiamo realizzare queste splendide idee di riciclo. Oggi vedremo come usare degli scarti alimentari per tantissimi usi in casa, a partire dalla pacciamatura.

Gli amanti delle piante sanno molto bene che bisogna proteggerle dal freddo gelido dei prossimi mesi. La pacciamatura consiste proprio nel ricoprire il terreno con rami secchi, corteccia per schermare la pianta. Anche i gusci di noci e nocciole possono proteggere le radici dal gelo, disponiamoli in tutti i vasi. Anche nelle bellissime piante che resistono anche al freddo.

Se abbiamo qualche metà guscio rimasta intatta ecco invece qualche idea

Prima di tutto possiamo creare delle piccole candele da disporre nel centrotavola. Basterà versare la cera calda dentro la metà guscio e inserire uno stoppino. Possiamo usare un filo di cotone intrecciando più fili. Versiamo qualche goccia di olio essenziale nella cera per completare il tutto. Dopodiché possiamo anche decorare il guscio con della vernice spray.

Se siamo bravi a disegnare possiamo usare i mezzi gusci come contenitore per una piccola scultura. Usando della creta o della pasta modellabile per creare il nostro soggetto. E lo trasferiamo nel guscio nella noce, aggiungiamo un nastrino e possiamo appenderlo all’albero.

Per finire se non abbiamo tempo per realizzare delle idee creative, ecco che fare. Possiamo preparare un infuso di gusci di noci da sorseggiare sul divano. Facciamo bollire i gusci in un pentolino con acqua, più ce ne sono e più il sapore sarà intenso. Lasciamo cuocere i gusci almeno 5 minuti dopo il bollore e poi facciamo raffreddare. Non resta che filtrare l’infuso, aggiungere un po’ di miele e gustarcelo.

Insomma, chi butta via i gusci di noci e nocciole non sa che valgono un tesoro per queste tante funzioni. Perché gettare qualcosa che può esserci davvero utile in casa? Facciamo un favore all’ambiente e anche al nostro portafogli riutilizzando anche gli scarti.

