Le nocciole sono tra le varietà di frutta a guscio più amate da tutti. L’Italia è al secondo posto nella produzione di nocciole a livello mondiale. Non solo sono buonissime, ma anche ricche di vitamine. Soprattutto la Vitamina E, un eccellente antiossidante. In più sono molto utili se si segue una dieta, saziano e hanno poche calorie. Insomma, non possono mancare sulla nostra tavola!

Ecco il trucco geniale della nonna per sgusciare le nocciole senza dover comprare lo schiaccianoci

Ma si tratta sempre di frutta a guscio, quindi bisogna prima sgusciarle. E spesso questo gesto diventa problematico se non si ha in casa uno schiaccianoci. Quindi si tende ad acquistarle già sgusciate al supermercato. Per quanto anche quelle in busta sgusciate siano buone, non è mai la stessa cosa. Non solo perché la nocciola fresca è sicuramente più gustosa e senza conservanti. Ma anche perché quelle in busta costano molto di più al chilo. Quindi comprare nocciole fresche e con il guscio significa anche risparmiare.

Ma come fare senza lo schiaccianoci?

Qui ci viene in aiuto un trucco della nonna! Basterà procurarsi una bottiglia di plastica e un palloncino. Ritagliamo il collo della bottiglia, circa a cinque centimetri sotto la filettatura. Applichiamo il palloncino sull’anello della bottiglia. Ora prendiamo una nocciola, giriamo il nostro nuovo attrezzo e inseriamola attraverso l’anello. Così finirà direttamente dentro il palloncino. Ora rigiriamolo, con due dita teniamo ferma la nocciolina e il palloncino. Tiriamo e carichiamo come se fosse l’elastico di una fionda. Mettiamo al di sotto un tagliere e via, rilasciamo il palloncino. La nocciolina si schianterà sul tagliere, rompendo il guscio. E il gioco è fatto!

Quindi, ecco il trucco geniale della nonna per sgusciare le nocciole senza dover comprare lo schiaccianoci. Ora che le nostre nocciole sono tutte sgusciate, possiamo prepararle come preferiamo. O semplicemente mangiarle una dopo l’altra! Mi raccomando, però, non buttiamo i gusci. Possiamo riutilizzarli in tantissimi modi, ad esempio sono perfetti per la pacciamatura.