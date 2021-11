Pensiamo sempre che quando ci troviamo di fronte a offerte e sconti si tratti quasi di un favore che i supermercati ci fanno. Al massimo, pensiamo che vogliano far finire in magazzino una certa merce e dunque la svendono a prezzi troppo bassi per essere veri.

Se ciò a volte può anche essere vero, però, nella maggior parte dei casi c’è sempre una logica di profitto alle spalle. Infatti, spesso non vediamo tutti i trucchi dietro alle offerte dei supermercati e non risparmiamo per questo.

Scadenza e pesi netti

Per prima cosa dovremmo subito controllare la data di scadenza dei prodotti scontati. Magari la scadenza è di così breve durata che non riusciremmo nemmeno a consumare tutto o una parte del prodotto in tempo. In questo caso si tratterebbe di soldi completamente buttati.

Dovremmo poi confrontare il prezzi. Magari lo sconto è relativo ad una marca più cara rispetto ad altre e risparmieremmo ancora di più se comprassimo altro.

Un discorso simile è legato alla quantità di prodotto scontato. Se vediamo che lo sconto è relativo a un peso minore di prodotto, alla fine pagheremmo più o meno la stessa cifra.

Un discorso che si incrocia con quelli fatti finora è quello relativo al “paghi due e prendi tre”. Magari avremmo bisogno di meno prodotto o comunque non faremmo in tempo a consumarlo tutto entro la data di scadenza.

Allo stesso modo, cerchiamo di sforzarci anche fisicamente al supermercato. Le offerte più interessanti si trovano, a volte, in posti scomodi da raggiungere, come il piano basso degli scaffali. Controlliamo bene tutta la corsia prima di mettere in carrello un prodotto qualsiasi. Gli sconti, poi, riguardano certo prodotti di prima necessità, ma non sempre questi rientrano nelle nostre priorità settimanali.

Una buona lista della spesa può non farci cadere nell’errore di comprare ogni prodotto scontato perché, appunto, scontato. Allo stesso modo, al supermercato non dobbiamo necessariamente comprare tutto. Possiamo trovare il tempo di andare a vedere i prezzi dei mercati o, banalmente, di altri supermercati.

