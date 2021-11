Per chi ha la fortuna di poterlo fare, dedicarsi alla cura dell’orto è di fondamentale importanza. Sia perché così facendo si ha poi la possibilità di consumare prodotti genuini, sia perché questo tipo di attività fa bene. Soprattutto dopo aver raggiunto una certa età, e lo abbiamo spiegato in un precedente articolo che potete leggere cliccando qui.

Sicuramente nell’orto di dicembre non c’è molto da seminare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In un precedente articolo, infatti, abbiamo visto come oltre l’aglio, sono solo questi gli ortaggi stagionali resistenti da poter piantare. Ma in questo periodo potremmo però organizzare il nostro “spazio verde”.

Quindi decidere già dove verranno poi posizionate le varie piante.

Molto spesso, chi si appresta a realizzare un proprio spazio verde, non sa che alcune tipologie di piante non vanno per nessun motivo messe vicine.

Per avere un giardino o un orto perfettamente curati, non basta solo sistemare le piante a una certa distanza tra di loro, affinché abbiano il giusto spazio per crescere. Utilizzando poi concimi di qualità, annaffiando in modo adeguato e garantendo una corretta esposizione al sole.

Queste elencate sono sicuramente delle azioni importanti e da non trascurare. Ma da sole non sono sufficienti.

Ecco l’errore da non fare assolutamente ora nell’orto per avere un raccolto rigoglioso a primavera

Bisogna infatti abbinare correttamente le piante che si pensa di mettere vicine tra loro.

Vediamo allora gli abbinamenti giusti

A dire il vero, sono tantissimi quindi è impossibile elencarli tutti.

La regola d’oro è abbinare piante che non si ostacolano tra loro nella crescita ma, che al contrario, si aiutano garantendosi protezione e benessere.

In termini semplici, queste è quella che nel settore agricolo viene definita consociazione, ovvero tecnica di coltivazione che prende in considerazione gli abbinamenti tra diverse tipologie e specie di piante.

Vediamo allora alcuni abbinamenti da evitare

Abbiamo visto come l’aglio rappresenti uno dei pochi prodotti da poter piantumare a dicembre.

Ebbene, è opportuno sapere che vicino all’aglio non ci possono stare altre piante.

Il cavolfiore, ad esempio, non dovrebbe mai stare non solo vicino all’aglio, ma anche alle cipolle e alle patate.

Se quindi l’intento è di piantumare ora l’aglio, o lo scalogno, strettissimo parente dell’aglio, o le cipolle invernali, visto che sono tutti trapiantabili in questo periodo, dobbiamo tener conto di tutto ciò.

Quindi ecco l’errore da non fare assolutamente ora nell’orto per avere un raccolto rigoglioso in primavera e estate.

Nell’organizzare l’orto, quindi, dobbiamo tener presente che vicino all’aglio non potremo poi piantare in primavera il cavolfiore.

Così come non potremmo metterci altri ortaggi, quali ad esempio i finocchi.

Approfittiamo, quindi, di questo periodo di gelate in cui ci resta poco da piantumare, quantomeno per organizzare il nostro orto. Mettendo a dimora quelle poche piantine che resistono al freddo in un angolo in cui sappiamo già di non poter mettere poi altro.

Approfondimento

Ecco l’alternativa al solito pesto, facile da preparare, gustosissima e poco calorica