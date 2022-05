Con l’avvicinarsi dell’estate dovunque ci si giri si vedono offerte pubblicitarie di luoghi da sogno lontani e talvolta dai prezzi non propriamente accessibili. Con l’aumento dei prezzi e del costo della vita programmare una vacanza per tutta la famiglia e conciliare tutte le esigenze sembra un’impresa ardua. Per fortuna il nostro bel Paese è ricco di località meravigliose dove si vive bene e si possono ammirare paesaggi naturali incontaminati.

Chi sogna i Caraibi potrà trovare acqua cristallina, sabbia bianca e paesaggio mozzafiato senza aspettare agosto a Villasimius uno splendido paese della Provincia Sud Sardegna. Sono tantissime le località della nostra meravigliosa Italia dove ci si può divertire, rilassare e non spendere necessariamente una fortuna. Infatti anche chi vuole vivere la sera senza spendere troppo amerà questa città premiata per mare limpido e distese di sabbia bianca. Ovvero Budoni, affacciata sulla costa a nord-est della Sardegna, che quest’anno ha ricevuto la Bandiera Blu per il mare turchese e per gli ottimi servizi.

Chi invece ama la storia, la tradizione ma anche incantevoli paesaggi naturali potrà rimanere affascinato da questo borgo premiato fra quelli più belli d’Italia.

È tra i 3 borghi più belli d’Italia 2022 ed è considerato il paradiso del tartufo, imperdibile per l’estate o per un weekend

Si tratta di Millesimo un Comune di circa 3.000 abitanti della Provincia di Savona in Liguria, situato nel cuore della Val Bormida. È un borgo ricco di tradizione, storia e cultura. Parte del territorio comunale fa parte del Parco naturale regionale Bric Tana che sorge su antichi insediamenti risalenti alla preistoria. All’interno del Parco e nei suoi confini si nascondono tesori dall’alto valore storico e archeologico, come incisioni rupestri e Menhir. È tra i 3 borghi premiati come i più belli d’Italia e sono tante le cose da ammirare in questa graziosa località. In particolare la porta e Ponte della Gaietta nel centro storico, denominato anche ponte vecchio e considerato il simbolo del paese.

Si tratta di un raro esempio di struttura fortificata con torre di guardia fu la porta d’accesso a Millesimo dal lato occidentale. Nei pressi della porta della Gaietta si può ammirare la Casa della Fondazione. Domina il centro storico il Castello di Millesimo recentemente ristrutturato, ospita concerti e mostre. Un evento assolutamente da non perdere è la festa nazionale del tartufo che si tiene negli ultimi giorni di settembre. Il tartufo nelle sue due qualità bianco e nero diventa il protagonista indiscusso di un evento attesissimo. Grazie alla qualità del terreno e alle condizioni climatiche, Millesimo è infatti una terra ambita da buongustai e tartufai. Insomma per chi non vuol rinunciare all’arte, alla storia e alla buona cucina non potrà non visitare questo borgo considerato tra i più belli d’Italia.

Approfondimento

Il paradiso per pensionati giovani e vacanzieri è questa città poco conosciuta e con un costo della vita veramente basso