Quando si vuole svuotare la cantina per fare spazio o liberarsi di un po’ di oggetti in casa, è comune disfarsi dei vecchi mobili. Magari sono molto rovinati o sono sorpassati nello stile e si pensa di non poterli recuperare in alcun modo. Però è un peccato buttarli, perché hanno una storia, magari un valore affettivo e di certo possono essere ancora utili.

Che spreco svuotare casa e cantina dai vecchi mobili, perché valgono una fortuna con queste idee di riciclo creative ed economiche

Se un pezzo di arredamento è davvero inutilizzabile, lo si può costruire da zero riutilizzando dei comunissimi oggetti che tutti hanno in casa o in cantina. I vecchi mobili usati, ma ancora buoni, invece, si possono vendere online senza fatica per recuperarne parte del valore. Infine, anche se sono molto rovinati, si possono sistemare per renderli come nuovi.

Un’idea di riciclo veramente semplice consiste nel ricoprire il mobile con un nuovo materiale. È una strategia da utilizzare con mobili piccoli, come un mobiletto con gli scaffali o una piccola libreria. Se si tratta di un problema estetico, come la pittura scrostata o il legno consumato, questo metodo è il più adatto. Bisogna semplicemente ricoprire il mobiletto con della carta da parati che abbia un colore che riprenda quello delle pareti della stanza. Anche lo stile e il tipo di trama dovranno adattarsi al resto dell’arredamento. Come alternativa alla carta da parati si può fare un po’ di decoupage utilizzando pagine di giornali, riviste o fumetti.

Come riutilizzare l’arredamento usurato per creare un divano fai da te

Sembrerà strano, ma alcuni mobili, con un po’ di creatività e fantasia, si possono trasformare in comodi divanetti o pouf, a seconda della loro dimensione. Per renderli più carini, prima di trasformarli, si possono decorare con la carta da parati oppure dipingere con la vernice, dopo aver grattato quella sottostante. Che spreco svuotare casa e cantina dai vecchi pezzi di arredamento, infatti, perché potrebbero servire per creare un comodo divano. Prendiamo una cassettiera, ad esempio. Per trasformarla, bisogna eliminare i cassetti, lasciando quelli più bassi, e tagliare la parte superiore, tenendo però la parte retrostante, che diventerà lo schienale.

Potrebbe essere considerato un po’ laborioso, ma chi ha tempo a disposizione da dedicarvi otterrà davvero un bel risultato. Si possono poi aggiungere dei cuscini o un’imbottitura per rendere il nuovo divano davvero comodo. La gommapiuma è ottima a questo scopo e quella residua si può poi riutilizzare in tanti modi geniali, sempre per la casa.

Approfondimento

Avremo una casa da fare invidia riciclando la gommapiuma con questa semplice idea creativa fai da te