Può capitare di tenere in cantina a prendere polvere molti libri che non si leggeranno mai. Magari sono un’eredità di qualcuno, degli acquisti d’impulso oppure un regalo.

Buttarli sarebbe un vero peccato, ma anche tenerli lì inutilizzati fino alla fine dei tempi. Allora, si può pensare di renderli comunque utili, anche se non come pezzi di letteratura, bensì di arredamento.

L’incredibile uso alternativo dei vecchi libri per realizzare un pezzo d’arredamento romantico per la camera da letto

È incredibile come si possano riutilizzare per abbellire casa gli oggetti vecchi e impolverati dimenticati in cantina. Le damigiane si possono trasformare in bellissimi pezzi di design per ingresso e soggiorno, mentre le bottiglie di vetro in una splendida decorazione da giardino.

Anche i libri che siamo certi che non leggeremo mai possono avere una loro utilità, diventando dei romantici comodini per la camera da letto.

Per creare quest’opera creativa fai da te, serviranno un pennello, della colla vinilica e uno spray ad acqua del colore che si preferisce. Ovviamente, serviranno anche un po’ di vecchi libri, che dovranno necessariamente avere la copertina rigida perché il comodino sia stabile. Basterà una decina di libri per ciascun comodino.

Quando non si sa cosa farne, sarà l’incredibile uso alternativo dei vecchi libri per la camera da letto ad aiutarci a disfarcene senza doverli buttare.

Come creare dei comodini fai da te usando i vecchi libri dalla copertina rigida

Per riciclare i libri trasformandoli in bellissimi comodini, per prima cosa bisognerà privarli della loro sovraccoperta.

Si dovrà poi incollare la copertina rigida alla prima e all’ultima pagina del libro. Quindi, tenendolo ben chiuso, bisognerà spennellare di colla i tre lati dove si trovano le pagine, in modo che si attacchino tra loro.

Potrà essere utile impilare i libri mettendo un peso sulla cima in modo che le pagine possano incollarsi meglio tra loro. Dopo circa 24 ore, quando la colla si sarà asciugata, si potrà passare alla fase successiva, nonché la più divertente.

Riparando la superficie di lavoro con dei giornali, si potranno colorare tutti i libri con lo spray ad acqua e lasciar asciugare il colore.

Infine, sarà il momento di impilare i libri tra loro, mettendo uno strato di colla tra uno e l’altro. Per ottenere un bell’effetto e rendere il comodino più stabile, posizionarli leggermente storti, creando una specie di colonna a spirale.

Una volta creati i comodini, si potrà pensare anche alle pareti della camera da letto, da decorare con un comune accessorio primaverile.