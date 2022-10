Quando si abbassano le temperature coccolarsi con un buon dolce è il minimo. Tra l’altro, andando incontro alla stagione fredda e a numerose festività, è bello preparare dolci tradizionali. Tuttavia i dolci sono graditi tutto l’anno. Ogni territorio ha il suo dolce tipico da proporre in determinate occasioni. Per esempio non tutti sanno cosa sono e come si preparano gli scauratielli. Questo dolce è tipico della tradizione cilentana e genericamente si consuma durante il periodo natalizio. In ogni caso, data la semplicità della ricetta, si prepara spesso e volentieri.

Le origini di questo dolce

Questo dolce ricorda vagamente la classica zeppola fritta, ma in realtà le dimensioni sono decisamente ridotte. In realtà, le origini di questa tipica ricetta cilentana risalgono all’antica Grecia. A dimostrazione di ciò è proprio la forma del dolce che ricorda le lettere alfa e omega. Queste due lettere sono appunto la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco. Una delle caratteriste di questo dolce è il numero limitato di ingredienti che ci occorrono per la sua realizzazione. Ingredienti che generalmente tutti abbiamo in casa.

Cosa sono e come si preparano gli scauratielli

In dialetto cilentano “scauratieddi” sono uno dei dolci tipici di Castellabate. Secondo la tradizione questi venivano preparati durante la notte di Natale, occasione in cui si riuniva tutta la famiglia in casa. Come abbiamo detto, semplice ma buonissimo, per la realizzazione di questo dolce ci occorre poco, ecco cosa:

400 g di farina;

200 g di burro;

3 uova;

1 bicchierino di marsala;

olio per friggere;

400 g di miele;

200 g di zucchero;

1 bustina di vanillina;

1 pizzico di cannella;

confettini colorati.

È necessario mettere sul fuoco una casseruola con 2 litri di acqua, il burro e un pizzico di sale. Quando bolle togliere dal fuoco e versare la farina a pioggia mescolando continuamente. Mescolare fino a quando il composto non si stacca dalle pareti della pentola. Far raffreddare e unire in seguito uova e marsala. Versare l’impasto in una siringa da pasticcere e formare delle pastette con la forma delle lettere greche alfa e omega. Friggere in abbondante olio e far sgocciolare su carta da cucina. A questo punto mettere in una casseruola miele, zucchero e acqua, facendo sciogliere tutto a fuoco lento. Aggiungere in seguito cannella e vaniglia. Gettare le zeppoline in questo composto, un po’ alla volta, coprendole tutte accuratamente. Scolare con un mestolo forato e mettere su un vassoio. Infine, cospargere di confettini colorati e servire.

